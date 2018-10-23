24 Yaşındaki Gençten Engelliler İçin Müthiş Uygulama

Geçtiğimiz sene Google'dan aldığı bursla gündeme gelen Muratcan Çiçek, başarılarına başarı eklemeye devam ediyor.

Kaliforniya Santa Cruz Üniversitesi’nde doktora öğrenimini sürdüren Muratcan Çiçek, hareket kısıtı yaşayan kişilerin akıllı telefonları ön kamera sensörleriyle birlikte kontrol edebilmesi için bir proje geliştiriyor. Bu proje sayesinde sadece kafa ve göz hareketiyle bütün işlevlerin kontrolü mümkün olabiliyor.

Yaptığı çalışmanın açık kaynak kodlu olduğunu ve diğer yazılımcılar tarafından geliştirilebileceği belirten Çiçek, şunları söyledi:

"Ücretsiz herkese açılan teknoloji akıllı telefonlardaki ön kamera sisteminden yararlanıyor. Burada yer alan kamera ve sensörleri kullanan teknoloji kişilerin telefonlarını sadece kafa hareketleriyle kontrol etmesine yardımcı oluyor. Örneğin yağlı ellerinizle yemek yaparken internetten tarifi kontrol etmeniz için telefonunuza dokunmanız gerekmeyecek. Yine bankacılık işlemlerinizi sadece kafa sallayarak yapabileceksiniz. Projeme hazırladığım kütüphaneye https://github.com/eBay/HeadGazeLib adresinden ulaşabilirler."

Geliştirdiği uygulamayı kendisi de kullanan Çiçek, akülü sandalyeye bağladığı bir apartla mail yazabildiğini ve kolaylıkla mesaj gönderebildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Hazırladığım projeyi kendim uyguladım ve kullanabiliyorum. Fiziksel engelin insanların hareketlerini kısıtlamayacağını düşünüyorum. Hayatımı bunu ispatlamaya adadım. Bu konuda teknoloji en büyük destekçim ve uzun süredir bu kapsamda çalışmalar yapıyorum."