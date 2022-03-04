Görevinden İstifa Eden Bekir Pakdemirli'den İlk Açıklama

Dün gece görevinden af talebinin kabul edildiği açıklanan Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını paylaştı. Pakdemirli, af talebinin kabul edildiği için Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti ve göreve gelen yeni Bakana başarılar diledi.

Dün gece yayımlanan Resmî Gazete, sürpriz bir atama kararına yer verdi. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarındaki yangın döneminde adı sıkça duyulan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin görevden af talebinin kabul edildiği açıklandı. İstifa eden Bekir Pakdemirli’nin yerineyse Vahit Kirişçi’nin atandığı duyuruldu.

Pakdemirli’den beklenen açıklama, bu sabah saatlerinde paylaşıldı. Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter’dan paylaştığı açıklamasında görevden af talebinin kabul edilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti ve yerine gelen yeni isme başarılar diledi. Pakdemirli’nin açıklaması şu şekildeydi:

Bekir Pakdemirli'nin açıklaması:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye başarılar diliyorum.”

Kararla ilgili bir diğer açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Altun, Resmî Gazete’nin yayımlanmasından kısa süre sonra paylaştığı açıklamasında şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Sayın Vahit Kirişci’yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Bekir Pakdemirli bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.”