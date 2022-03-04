Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İstifa Etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebinde bulundu. Pakdemirli'nin yerine gelecek isim de belli oldu.

Bu gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Bu istifa kararı ile birlikte Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 10 Temmuz 2018'de belirlenen kabinesinden ayrılan sekizinci bakan oldu.

Pakdemirli'nin yerine gelecek isim de belli oldu. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Tarım ve Orman Bakanı, Vahit Kirişçi oldu.

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir?

Pakdemirli'nin yerine gelen yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişiçi, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi. yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü, doktorasını ise İngiltere Cranfield Üniversitesi’nde tamamlamış bir ziraat yüksek mühendisi.

2001 yılında profesör olan ve mezun olduğu Çukurova Üniversitesi'nde eğitim görevlisi olarak da görev yapmış olan Kirişçi, aynı zamanda geçmişte Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda teknik eleman olarak görev aldı; iki dönem boyunca da TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.