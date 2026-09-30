Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy S26 Serisi İçin One UI 9 Güncellemesi Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung, Galaxy S26 serisi için One UI 9.0 güncellemesini Türkiye'de de kullanıma sunmaya başladı.

Samsung Galaxy S26 Serisi İçin One UI 9 Güncellemesi Türkiye'de Kullanıma Sunuldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, Galaxy S26 serisi için merakla beklenen kararlı One UI 9.0 (Android 17) güncellemesini Türkiye'deki kullanıcılara da göndermeye başladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Eylül 2026 güvenlik yamasını da içeren yeni sürüm, cihazlara önemli performans ve arayüz iyileştirmeleri getiriyor.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy S26 Serisi İçin One UI 9 Güncellemesi Türkiye'de Kullanıma Sunuldu
2

One UI 9 artık Türkiye'de de kullanıma sunuldu

2

Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerini kapsayan kararlı One UI 9.0 güncellemesi, S94xBXXU4BZI6 sürüm numarasıyla geliyor.

Güncelleme ilk etapta dün Avrupa ülkeleri ve Hindistan için kullanıma sunulmuştu. Bugünse nihayet Türkiye'deki kullanıcılar için de yayınlandı.

Eğer Galaxy S26 serisi bir cihaz kullanıyorsanız, güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Bunun için telefonunuzdan "Ayarlar" uygulamasını açıp "Yazılım Güncellemesi" sekmesine gitmeniz ve "İndir ve Yükle" butonuna dokunmanız yeterli.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Çift 200 MP Kameralı Yeni Amiral Gemisi HONOR Magic 9 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Çift 200 MP Kameralı Yeni Amiral Gemisi HONOR Magic 9 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

Zamanı Gelmişti: Galaxy S27 Ultra, PC Oyunlarını Telefonlara Taşıyabilir!

Zamanı Gelmişti: Galaxy S27 Ultra, PC Oyunlarını Telefonlara Taşıyabilir!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung Galaxy One UI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com