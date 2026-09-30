Samsung Galaxy S26 Serisi İçin One UI 9 Güncellemesi Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Samsung, Galaxy S26 serisi için One UI 9.0 güncellemesini Türkiye'de de kullanıma sunmaya başladı.

Samsung, Galaxy S26 serisi için merakla beklenen kararlı One UI 9.0 (Android 17) güncellemesini Türkiye'deki kullanıcılara da göndermeye başladı.

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One UI 9 artık Türkiye'de de kullanıma sunuldu

Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerini kapsayan kararlı One UI 9.0 güncellemesi, S94xBXXU4BZI6 sürüm numarasıyla geliyor.

Güncelleme ilk etapta dün Avrupa ülkeleri ve Hindistan için kullanıma sunulmuştu. Bugünse nihayet Türkiye'deki kullanıcılar için de yayınlandı.

Eğer Galaxy S26 serisi bir cihaz kullanıyorsanız, güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Bunun için telefonunuzdan "Ayarlar" uygulamasını açıp "Yazılım Güncellemesi" sekmesine gitmeniz ve "İndir ve Yükle" butonuna dokunmanız yeterli.