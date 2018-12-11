OSIRIS-REx Uzay Aracı Bennu Asteroitinde Su Buldu

İki yıllık yolculuğunun ardından Bennu gök cismine ulaşan OSIRIS-REx, yaptığı ilk incelemelerde su izine rastladı.

İki yıl süren 2.2 milyon kilometrelik yolculuğunu geçtiğimiz günlerde tamamlayan ve Bennu adlı gök cismine ulaşan OSIRIS-REx isimli uzay aracı, zaman kaybetmeden örnek toplama ve analiz işlemlerine başladı.

Araçtan gelen verilere göre, gök cismi üzerinde hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan moleküllere rastlandı. Bilindiği üzere su molekülü 2 hidrojen ve 1 oksjen atomundan oluşur. Hidrojen ve oksijen bileşiklerinin genel adı ise hidroksil. NASA’nın açıklamasına göre bu hidroksil bileşikler, gök cisminin üzerinde bulunan ve su taşıyan kil örneklerinde bulundu. Buna göre, Bennu gök cismi bir dönem su yüzeyi ile temas etmiş.

NASA’ya göre Bennu, üzerinde sıvı halde su bulundurmak için oldukça küçük. Cismin bir zamanlar bağlı olduğu ana yapıda su birikintileri ve belki de göller bulunuyor olması ise muhtemel. NASA’dan Amy Simon, göktaşının özelliklerinin Güneş Sistemi’nin ilk oluştuğu döneme benzediğini ve OSIRIS-REx’in ilk organikler ve ilkel uçuculara dair inceleme yapması için mükemmel bir örnek olduğunu söyledi.

OSIRIS-REx şu anda Bennu’ya konmuş durumda değil. Yüzeyden topladığı örnekleri inceleyen araç, 2020 yılının Temmuz ayında gök cismine iniş yapacak. Yaklaşık 2 kilogramlık taş ve toprak örneği toplayacak olan uzay aracı, topladığı örnekleri bir kapsül içinde Dünya'ya geri gönderecek. Simon’a göre, 2023 yılında Dünya'ya inecek olan bu örnekler, Güneş Sistemi’nin nasıl ortaya çıktığına dair çok değerli bilgiler verecek.