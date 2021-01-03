Bentley, Fabrikasına Kuş ve Yarasa Yuvaları Yapmaya Başladı

Üretim tesislerini daha çevreci hale getirmek için son yıllarda pek çok projeye imza atan Bentley, şimdi de yerel yarasa ve kuş popülasyonunu korumak için fabrikasına ahşap yuvalar yapmaya başladı.

İklim krizi ve doğal canlı yaşamının kentleşme ve sanayileşme ile birlikte ciddi zarar görmesi gibi konular, son yıllarda tüm dünyanın en önemli gündem maddeleri. Bu tür konular gündeme geldikçe, özellikle büyük şirketler çevreci politikalar uygulama yoluna gitmeye başladılar ve çeşitli projeleri hayata geçirdiler.

İngiliz lüks araç üreticisi Bentley de o şirketlerden biri. Üretim tesislerini daha çevreci hale getirmeye çalışan Bentley, 20.000'i fabrika çatısında ve 10.000'i de otoparkta olmak üzere 30.000 ayrı güneş paneline sahip.

Aynı zamanda Bentley'nin üretim tesislerinin karbon nötr sertifikası var. Karbon nötr kavramı, kişilerin veya kurumların oluşturduğu sera gazlarını dengelemek ve net olarak sıfır sera gazına ulaşabilmek için salınan sera gazı miktarına eşdeğer sera gaz salınımına engel olacak projeler gerçekleştirmesini ifade ediyor. Bentley de bu alanda pek çok çalışma yapıyor.

Kuş ve yarasalar için ahşap yuvalar hazırlanıyor:

Bu çalışmaların yanında Bentley, doğal yaşamın dengesini ve yerel yaban hayatını korumak için de çeşitli projeler gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda fabrika bölgesine arı kovanları kuran ve burada ortalama 300.000 arının yaşamasına olanak tanıyan Bentley, şimdi de kuş ve yarasa popülasyonunu korumak için harekete geçti. Bu proje kapsamında fabrika bölgesine ahşap kuş ve yarasa yuvaları kurulmaya başlandı.

Bentley'nin Saha Planlama Başkanı Andrew Robertson, Autocar'a konuyla ilgili yaptığı açıklamda ''Kuşlar ve yarasalar, Crewe bölgesinde doğal olarak bulunuyorlar, bu yüzden onlara bazı evler yapmaya karar verdik'' şeklinde konuştu ve bu proje kapsamında pek çok ahşap yarasa ve kuş yuvası kurduklarını açıkladı.