Bu Gece Benzine 16, Motorine İse 20 Kuruş İndirim Geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece itibarıyla benzin ve motorinde indirim yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre benzinde 16 kuruş, motorinde ise 20 kuruş indirim yapılacak.

Son dönemlerde yaşanan gelişmeler, brent petrol fiyatlarının iyiden iyiye düşmesine neden oldu. Bu düşüş, biz tüketiciler için olumlu bir gelişmeydi çünkü benzin ve motorin fiyatları da bu gelişmeler doğrultusunda ucuzlayacak. Beklenen oldu ve üst üste hem benzin hem de motorine indirimler geldi. Bu gece itibarıyla da yeni bir indirim daha geliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamalarda, 20 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere benzinde 16 kuruş, motorinde ise 20 kuruş indirim yapılacağı ifade edildi. Böylelikle vatandaşlar, yarın itibarıyla benzin ve motorini bugüne göre daha ucuz bir şekilde alabilecekler.

Bu gece itibarıyla gerçekleşecek indirim, tüm Türkiye genelinde uygulanacak. İndirim kapsamında İstanbul'daki ortalama benzin fiyatı 5.35 TL'den 5.19 TL'ye, Ankara'daki ortalama benzin fiyatı 5.44 TL'den 5.28 TL'ye, İzmir'de ise 5.45 TL'den 5.29 TL'ye düşmüş olacak. Motorin fiyatı ise İstanbul'da 5.38 TL'den 5.18 TL'ye, Ankara'da 5.48 TL'den 5.28 TL'ye ve İzmir'de de 5.50 TL'den 5.30 TL'ye gerileyecek.