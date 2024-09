NVIDIA, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek yeni oyunların DLSS desteği ve NVIDIA teknolojilerini içereceğini açıkladı.

Günümüzde artık oyun geliştiricilerin gerek optimizasyon gerek daha yüksek performans için en sağlam dayanağı olan DLSS birçok oyuna eklenmiş durumda. NVIDIA düzenli olarak yeni ve eski birçok oyuna DLSS desteği getiriyor ve şu anda 600'den fazla oyun ve uygulama artık RTX teknolojilerini içeriyor. Bugün ise NVIDIA, bu hafta piyasaya sürülecek yeni beş oyunun daha DLSS desteği ile geleceğini duyurdu. Bu oyunlar Dead Rising Deluxe Remaster, Enotria: The Last Song, FINAL FANTASY XVI, God of War Ragnarök ve Frostpunk 2 olarak açıklanmış durumda.

God of War Ragnarök

God of War Ragnarök, 19 Eylül'de DLSS 3 ve Reflex desteğiyle çıkış yapacak. Oyuncular oyunda Kratos ve Atreus'un efsanevi yolculuğunu daha akıcı ve etkileyici bir şekilde deneyimleyebilecek. GeForce RTX 40 serisi ekran kartları, DLSS 3 ile 4K çözünürlükte oyun performansını iki katına çıkararak 200 FPS'ye kadar kare hızlarına ulaşabilecek. Daha düşük bir çözünürlük olan 2K’da ise RTX 4090 ile 250 FPS'ye kadar çıkmak mümkün. Dizüstü bilgisayarlarda da DLSS 3 ile etkileyici performans artışları sağlanıyor. RTX 4050 ekran kartına sahip dizüstü bir bilgisayarda 1080P çözünürlükte 85 FPS’ye ulaşılabiliyor.

FINAL FANTASY XVI

Square Enix'in FINAL FANTASY XVI’sı ise geçtiğimiz gün yani 17 Eylül’de DLSS 3, DLAA ve Reflex desteğiyle piyasaya sürüldü. Oyuncular, Valisthea'nın mistik dünyasında geçen bu macerayı DLSS 3 ile deneyimleyebilecek. RTX 40 serisi ekran kartları ile FINAL FANTASY XVI’de 4K'da ortalama 2,7 kat performans artışı elde edilebiliyor. Örnek vermek gerekirse RTX 4090 ile oyun 170 FPS’nin üzerinde çalışıyor ve RTX 4070 gibi ekran kartlarında ise 90 FPS rahatça aşabiliyor.

Dead Rising Deluxe Remaster

19 Eylül'de piyasaya sürülecek bir diğer oyun ise Dead Rising Deluxe Remaster. Oyuncular bu popüler seride zombi istilasına uğramış bir alışveriş merkezinde hayatta kalmaya çalışacaklar. RTX teknolojileri ile bu klasik oyun elden geçirilirken, DLSS 3 Super Resolution ile performans artırılmış durumda. NVIDIA Reflex entegrasyonu ile de tepki süresi daha hassas hâle getirilerek, oyunculara daha akıcı bir oyun deneyimi sunuluyor.

Enotria: The Last Song

Enotria: The Last Song da 19 Eylül’de DLSS 3 desteğiyle çıkış yapacak. İtalyan folklorundan esinlenen bu soulslike oyun, ışık ve gölge oyunlarıyla dolu bir dünyada geçiyor. İlk gün DLSS 3 ve Reflex desteği ile en iyi oyun deneyimini vaat eden NVIDIA, önümüzdeki günlerde daha fazla oyunun DLSS desteğine kavuşacağının altını çizdi.

Frostpunk 2

Değil bu ay, bu yılın en çok beklenen oyunlarından Frostpunk 2 de 20 Eylül'de DLSS 3 desteği ile gelecek oyunlar arasında yer alıyor. Ölümcül bir fırtınanın Dünya'yı harap etmesinden 30 yıl sonrasında geçen Frostpunk 2'de oyuncular sadece sonsuz kışın tehlikeleriyle değil, Konsey Salonu'nda bulunan ve her adımını izleyen gruplarla da mücadele edecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.