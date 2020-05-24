Bir Asteroid Bugün Dünya’nın Yakınlarından Geçecek

NASA tarafından 2020 JX olarak adlandırılan bir göktaşı, içinde bulunduğumuz bu günlerde gezegenimizin yakınlarından geçecek. NASA’ya göre yakın zamanda bu gök cisimlerinden toplam dört tanesi yakın mesafede bulunacak.

2020 yılından pek çok kişi memnun değil ve internete baktığımızda uzaylı istilası, meteor düşmesi gibi şakalar sıklıkla yapılıyor. Öte yandan dev bir göktaşı düşmese de kozmik açıdan baktığımızda oldukça yakınımızdan geçecek.

Dün gece yarısı yörüngeye giren göktaşı, 46 ila 100 metre arasında bir uzunluğa sahip. Daily Star’a göre bu gök cismi, İngiltere’nin meşhur simgesi Big Ben kulesi ile aşağı yukarı aynı boyutlara sahip.

Asteroidler yakın mesafeden geçecek

Göktaşı gezegenimizden yaklaşık 7,4 milyon kilometre mesafeden geçecek. Her ne kadar bu mesafe bizim için oldukça büyük olsa da NASA sınıflandırmalarına baktığımızda Apollo kategorisine giriyor. Bu kategoride yer alan gök cisimleri Dünya’nın yörüngesine giren ve görece tehlikeli kabul edilen yapılardan oluşuyor.

NASA bu asteroidi Dünya’ya Yakın Nesne olarak sınıflandırdı ancak 2020 JX’in gezegenimize çarpma ihtimali inanılmaz derecede düşük olarak gözüküyor. Dünya’ya Yakın Nesne ifadesi, yörüngesindeki değişimler nedeniyle gezegenimizin yörüngesine giren asteroidler ve kuyruklu yıldızlar için kullanılıyor.

2020 JX’in yanında üç diğer asteroid de yakın zamanda gezegenimizin yakınlarından geçecek. NASA bu cisimlere 2020 KU, 2020 JR1 ve 2020 KJ adını verdi. Bu gök cisimlerinin tamamı Apollo sınıfına dahil ediliyor.

Asteroidler tehdit oluşturmuyor

Bu asteroidler en azından şu anda bilindiği kadarıyla Dünya için bir tehdit oluşturmuyor. Öncelikli olarak her yaklaşan göktaşının bir tehdit oluşturmadığını belirtmek gerekiyor. Göktaşlarının belli bir boyuta, hıza ve açıya sahip olmamaları durumunda etkileri çok düşük oluyor ya da hiç olmuyor.

Öte yandan önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan göktaşı geçişleri, araştırmacılara bu yapıları daha yakından inceleyebilmeleri için fırsat yaratmış olacak. Böylece asteroidlerin yapısına dair bilgilerimiz daha da genişleyecek.