Ucundaki yapı nedeniyle maske takıyormuş gibi görünen bir asteroid, yarın Dünya'nın yakınından geçecek. Gök bilimciler, Dünya'nın yaklaşık 6,3 milyon kilometre yakınından geçecek olan asteroidin gezegenimiz için risk taşımadığını söyledi.

Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi'nde 300 metrelik radyo teleskobuyla 18 Nisan'da çekilen bir radar görüntüsünde yer alan asteroid, dünyamızın şu anda bir salgınla mücadele ettiğini 'biliyor' gibi görünüyor. Bu düşünceye kapılmamızın nedeniyse asteroidin ucundaki tepeler nedeniyle maske takıyormuş gibi görünmesi.

İlk kez 24 Temmuz 1998’de Hawaii’deki Haleakala Gözlemevi’ndeki gök bilimciler tarafından keşfedilen bu asteroid, yarın saatte 31.319 kilometre hızla gezegenimizin 6,3 milyon kilometre yakınından geçiş yapacak. Gök bilimciler, 1,9 kilometre genişliğinde olduğu tahmin edilen asteroidin bu yakın geçişinin güvenli olacağını söylüyor.

‘Asteroid, ucunda bulunan tepeler nedeniyle maske takıyormuş gibi görünüyor’

Asteroidin neden maske takıyor gibi göründüğüne değinen Arecibo Gözlemevi’nden Anne Virrki, buna neden olan şeyin asteroidin ucunda bulunan tepeler ve sırtlar gibi küçük ölçekli topografik özellikler olduğunu söyledi. Bugüne kadar tespit edilen en parlak ve en büyük asteroidlerden biri olan 1998 OR 2’nin tam da böyle bir dönemde maske takıyormuş gibi görünmesi gerçekten ilginç.

NASA’nın Dünya’ya Yakın Cisim Araştırmaları Merkezi’ne göre 1998 OR2 adı verilen bu asteroid, 29 Nisan Çarşamba Türkiye saatiyle 12.56’da Dünya’ya en yakın geçişini yapacak. Dev asteroid, yeryüzüne en yakın olacağı konumda uydumuz Ay’dan yaklaşık olarak 16 kat daha uzakta bulunacak; bir başka deyişle gezegenimiz için herhangi bir tehlike arz etmeyecek.

NASA standartlarına göre Dünya'ya 7,5 milyon kilometre ve altı uzaklıkta hızlı hareket eden herhangi bir nesne, 'potansiyel olarak tehlikeli' kabul edilse de bu asteroidin gezegenimiz için herhangi bir risk oluşturmadığı, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) sitesindeki ilgili sayfada yer alıyor.