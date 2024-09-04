Mantarların elektrofizyolojik tepkileri kullanılarak robot teknolojilerine entegre edilmesi üzerine yapılan ilginç bir araştırma detaylandırıldı.

Bilim insanları, mantarların robot teknolojisiyle birleşimini keşfetmek amacıyla ilginç bir deney gerçekleştirdi. Cornell Üniversitesi ve Floransa Üniversitesi’nden araştırmacılar, Pleurotus eryngii (kral istiridye mantarı) kültürünü robotik bir gövdeye entegre etti.

Araştırmacılar, mantarın elektriksel tepkilerini kullanarak çevresel sinyalleri algılayan iki farklı mobil cihaz geliştirdi. UV ışığı gibi uyarıcılara tepki veren bu cihazlar, mantarın verdiği tepkileri beş bacaklı bir yumuşak robota ve dört tekerlekli bir araca yön vermekte kullandı. Bu sayede, mantarın elektrofizyolojik aktiviteleri mekanik hareketlere dönüştürüldü.

Mantarın elektriksel gücüyle robotlara yeni bir boyut

Mantarların çevresel değişikliklere verdiği tepkilerin robot teknolojileriyle nasıl entegre edilebileceğini gösteren bu çalışma, önemli bulgular sunuyor. Cornell Üniversitesi'nden Rob Shepherd, mantarların çevreyi algılama ve tepki verme yeteneklerinin biyohibrit sistemlerde nasıl kullanılabileceğine dair önemli bilgiler sunduğunu belirtti.

Bu tür araştırmalar, teknolojik yeniliklerin ötesinde doğayla uyumlu çözümler geliştirme potansiyeli taşıyor. Gelecekte bu tür sistemlerin tarım, çevre ve sağlık alanlarında önemli değişiklikler yaratması mümkün görünüyor.