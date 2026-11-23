GTA 6'dan Çıplak Bir Fotoğrafı Arkadaşıyla Paylaşan Oyuncu 30 Günlük Ban Yedi

GTA 6'daki çıplaklar kampından çektiği fotoğrafı PSN mesajlaşma üzerinden arkadaşına gönderen bir oyuncu, 30 gün sosyal özellik banı yedi.

GTA 6'da aldığınız ekran görüntülerini paylaştığınız yerlere dikkat etmeniz gerekebilir.

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GTA 6'nın açık dünyasında keşfettiği çıplaklar kampının fotoğrafını PlayStation mesajlaşma servisi üzerinden arkadaşına gönderen bir oyuncu, PlayStation Network (PSN) sosyal özelliklerinden 30 günlük ban yedi.

Oyun içi görüntüler 30 gün ban yemenize sebep oluyor

X üzerinden durumu aktaran DerrickGott007 kullanıcı adlı oyuncu, oyunun kendi kamerasıyla çektiği fotoğrafı PSN mesajlaşma ağı üzerinden gönderdiği için 30 günlük bir sosyal özellik kısıtlaması aldığını belirtti. Diğer oyuncuları benzer bir hata yapmamaları konusunda uyaran kullanıcı, içerisinde çıplaklık barındıran hiçbir oyun içi görüntünün mesaj yoluyla paylaşılmaması gerektiğini söyledi.

Oyuncunun paylaştığı bildirim ekran görüntüsünde, PlayStation Güvenlik ekibinin mesaj yoluyla gönderilen içeriği "Davranış Kuralları ihlali" olarak değerlendirdiği görülüyor. "Pornografik veya müstehcen içerik" gerekçesiyle uygulanan 30 günlük geçici uzaklaştırmanın yanı sıra, ihlallerin tekrarı hâlinde hesabın yalnızca sosyal özelliklerden değil, tüm PlayStation ekosisteminden kalıcı olarak banlanabileceği uyarısı da yer alıyor.

Peki sizce bu karar doğru mu? Oyun içi bir görüntünün böyle bir cezaya yol açması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.