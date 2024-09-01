Bilim İnsanları, Buzullarda Donmuş Antik Virüsler Keşfetti

Tibet'teki buzulları inceleyen bilim insanları, antik dönemden kalma donmuş virüslerin varlığını ortaya çıkardı.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, Tibet'in devasa Guliya Buzulu'ndan elde edilen örneklerden elde ettikleri yeni bulguları açıkladı. Bu bulgular arasında en çok dikkat çeken nokta, buzulların içinde antik çağlardan kalma virüslerin varlığının keşfedilmesi oldu.

Tibet'teki devasa buz tabakasından çıkarılan 300 metrelik bu buz çekirdeği ile ilgili olarak araştırmacılar, "dünyanın 41.000 yıl boyunca ısındığı ve soğuduğu döneme ait saf anlık görüntüler" ifadesini kullandı.

Çalışmanın başındaki isim olan OSU Araştırma Görevlisi ZhiPing Zhong, "Bu çalışmadan önce, virüslerin Dünya'nın iklimindeki büyük ölçekli değişimlerle nasıl bağlantılı olduğu büyük ölçüde araştırılmamıştı. Buzul buzu çok değerli ve virüs ve mikrop araştırmaları için genellikle gereken büyük miktarda malzemeye sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Buzullarda virüsler ilk değil

Araştırmalarda daha önce de buzullarda bulunan antik virüsler olmuştu ancak son çalışma, keşfedilen virüs sayısını 50 katına çıkardı. Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre keşfedilen 1700 kadar virüsün dörtte üçü daha önce bilinmeyen yeni türlere ait.

Guliya örneğinde bulunan virüslerden en belirgin olan "viral topluluk", bilim insanlarının tanımladığı üzere, yaklaşık 11.500 yıl öncesine dayanıyor. Bişim insanlarının yaptığı açıklamada, o dönemin Dünya'nın ikliminin Son Buzul Evresi'nden günümüzde yaşadığımız daha sıcak Holosen çağının başlangıcına geçtiği bir dönem olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar ayrıca bu virüslerin insanlar için bir tehdit oluşturmadığını ifade ediyor. Araştırma Nature Geosciences'ta yayımlandı.