Bilim İnsanları Soğan Hakkında Yeni Bir Araştırma Yaptı!

Özellikle Türk kültüründe yemeklerin ana maddelerinden birisi olan soğan, şimdi de bilim insanlarının ilgi odağı haline geldi. Soğan hakkında daha önce duymadığımız bilgileri aşığa çıkaran bilim insanları, bu maddenin acı olmasının sebebini buldu.

Bizler haberdar olmasak da bilim insanları gezegenimiz ve yaşam hakkında çeşitli araştırmalarda bulunuyorlar. Bu noktada bilmediğimiz ve belki de sebebini merak ettiğimiz şeyleri açıklığa kavuşturan araştırıclar, bu defa muhtemelen her gün tükettiğimiz bir gıda maddesini ele aldılar. Özellikle bizim kültürümüzde tahmin edeceğiniz üzere neredeyse her yemekte soğan kullanılıyor. Buna ek olarak sade veya çiğ olarak tüketilebilen soğan, diğer sebze ve meyvelerin aksine acı ve göz yaşartıcı bir etkiye sahip.

Daha öncesinde spagettilerin birbirine yapışmasının altında yatan karmaşık fizik sebeplerini çözen araştırmacılar, şimdi bir başka mutfak gizemini daha aydınlatıyor. Çek Cumhuriyeti merkezli oluşturulan ekip, soğanın sahip olduğu acı tada açıklık getirdiler. Öyle ki pişirildiğinde tatlı olan soğan, çiğ olarak kesildiğinde lakriyomatuar faktör sentazı denen bir bileşiği salgılar ve bu da gözlerin yaşarmasına sebep olur.

Öte yandan taze soğan suyu normal bir tada sahipken, aradan 30 dakika zaman geçtiğinde suyun güçlü, acı bir tada sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun üzerinde duran ve suyun herhangi bir etki olmamasına karşın neden acıdığını sorgulayan bilim insanları, soğan suyunun içerisinde olan bileşiklerin öncesini ve sonrasını karşılaştırdılar.

Ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında, soğan suyunda allithiolanes diye adlandırılan bir maddeye rastlandı. 9 farklı kükürt bileşiği tespit edilen madde, aslına bakacak olursanız soğan herhangi bir zarar gördüğü anda açığa çıkıyordu. Etki aldığı anda bileşiklerin harekete geçtiğini ifade eden bilim insanları, benzer durumun pırasa gibi bazı sebzelerde mevcut olduğunu belirtti.