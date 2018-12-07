Bilim İnsanları Uyardı: Buzulların Erime Hızı %33 Arttı

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre Grönland'ın buzul tabakası geçtiğimiz yüzyıla göre %33 daha hızlı eriyor. Bu da çok da uzak olmayan bir tarihte deniz seviyesinin 7 metreye kadar yükselebileceği anlamına geliyor.

Dünyanın en prestijli bilim dergilerinden biri olan Nature’da yayınlanan bir araştırmaya göre Woods Hole Oşinografi Enstitüsü’ndeki bilim insanları, tamamına yakını buzlarla kaplı olan Grönland’ın daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hızla eridiğini tespit ettiler.

Yayınlanan araştırma sonuçlarına göre Grönland’ın 3 kilometre kalınlığındaki buz tabakası, 20. yüzyıl ortalamasına göre %33 daha hızlı eriyor. Bu erime, gezegenimizin iklimini orta ve uzun vadede kalıcı olarak değiştirme potansiyeline sahip.

Eğer ki insanlık olarak iklim değişikliğine bir çare bulamazsak Grönland buzullarının eriyişi hızlanarak devam edecek. Bu durum, Tüm dünyada deniz seviyelerinin 7 metre kadar yükselmesine neden olacak.

Deniz seviyesinin 7 metre kadar yükselmesi, dünya çapında deniz kıyısında bulunan en büyük 10 şehirden 8’inin sular altında kalması anlamına geliyor ki bu da milyonlarca insanın evsiz kalarak yeni yaşam alanları arayacağını gösteriyor.