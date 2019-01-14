Bilim İnsanları Yapay Zekanın Çözemediği Bir Matematik Problemi Üretti

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Araştırmacılar, makine öğreniminin algoritmalarla çözemediği bir matematik problemi üretti.

Son yıllarda gündemden çıkmayan yapay zekalar, günlük hayatımızın birer parçası haline geldiler. Birçok kişi yapay zekaların gelişip insanlığı dünya üzerinden sileceği yönünde düşüncelere sahip. Bu doğrultuda yapay zekalar üzerinde çalışan matematikçilerden ve yapay zeka uzmanlarından oluşan araştırma ekibi, yapay zekaların çözemediği bir soru ürettiler.
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Çalışmalarını Avusturyalı matematikçi Kurt Gödel'in 1930'lu yıllarda ortaya koyduğu ve aslında bazı matematiksel soruların bir çözümü olmadığını kanıtlayan "Eksiklik Teoremleri"ne dayandıran araştırmacılar, yapay zekaların öğreniminin de (makine öğrenimi) aynı çözülmezlikle sınırlandırabileceğini, ürettikleri ve yapay zekaların çözemediği bir matematik problemi ile ortaya koydular.
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Yapay zekaya verilen problemin "doğru" veya "yanlış" şeklinde bir cevabının bulunmaması, yapay zekaların bu problemi herhangi bir algoritma aracılığıyla çözememesine yol açıyor. Bilgisayar bilimci Shai Ben-David önderliğinde yönetilen araştırma sayesinde ulaşılan sonucun ileriki dönemlerde insanlar ile yapay zekaları ayırmada kullanılabileceği öngörülüyor.
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Kaynak : https://www.sciencealert.com/mathematicians-found-a-machine-learning-problem-they-say-won-t-ever-be-solved
Etiketler: yapay zeka, matematik, makine öğrenimi
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