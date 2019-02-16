Yıldız Kümeleri Aracılığıyla Yerçekimi İncelenecek

Bilim insanlarının yaptıkları son araştırmanın sonucunda Samanyolu Galaksisi'nin etrafında dolaşan yıldız kümeleri aracılığıyla galaksinin yerçekimsel potansiyelinin incelenebileceği ortaya kondu.

Güney yarım kürede yaşayan insanlar, yeni keşfedilen ve Samanyolu Galaksisi'nde yüz milyonlarca yıldır hareket eden bir kozmik nehrin farkına varmış olabilir.

Astronomlar, yeni keşfedilen bu devasa yıldız kümelerinin Güneş Sistemi’mize fazlasıyla yakın olarak geçtiğini belirtti. En az 4.000 adet yıldızı içerisinde barındıran bu küme, geceleri gökyüzünde bir nehri andıracak şekilde tüm semayı kaplıyor.

Astronomi ve Astrofizik dergisinde bugün yayınlanan araştırmanın başyazarı Stefan Meingast “Galaktik disk içerisinde bulunan birçok yıldız kümesi, doğumundan kısa bir süre sonra yıldızları bir arada tutacak yeterli yerçekimsel potansiyele sahip olmadığı için dağılıyor. Başka bir deyişle onları bir bütün halinde tutmaya yetecek kadar yapıştırıcıya sahip değiller” dedi.

Keşfedilen yıldız nehrinin bir milyar önce oluştuğu ve Samanyolu Galaksisi'ni bu zamana kadar dört defa turladığı düşünülüyor.

Viyana Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde bulunan araştırmacılar, bahsi geçen bu yıldız akışını Avrupa’nın Gaia uzay aracından alınan verileri kullanıp 200 adet yıldızın 3B hareketlerini haritalayarak keşfetti.

Araştırmacılar bu yıldız nehri üzerinde araştırmalar düzenleyerek Samanyolu Galaksisi'nin yerçekimsel kuvveti hakkında daha iyi bir bilgiye sahip olacaklarını düşünüyor.