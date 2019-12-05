"Alkol, İnsanlığı Yok Olmaktan Kurtarmış Olabilir"

İki İngiliz bilim insanı, alkol elde edilebilen fermente meyvelerin insanların da ortak atası olan bir türün hayatta kalmasına yardımcı olmuş olabileceğini söylüyorlar.

Bilim insanları, insanların atası olan bir türün bundan 10 milyon yıl önce, alkoldeki bileşik olan etanolü sindirebilecek hale geldiğini savunuyor. Ortak atanın kazandığı sindirim yeteneği, insanlığın hayatta kalmasına neden olmuş olabilir.

Dr. Kim Hockings ve Dr. Robin Dunbar tarafından kaleme alınan Alkol ve İnsan: Uzun ve Sosyal Bir İlişki isimli kitapta, yaklaşık 10 milyon yıl önce insanların, şempanzeler ve gorillerin ortak atasının alkolde bulunan etanolü sindirebilir hale geldiği belirtiliyordu.

Ortak ata, etanolü daha verimli şekilde alabilecekleri, yere düşmüş olgunlaşmış fermente meyveleri yiyip sindirecek bir proteine sahipti. Bu protein, ortak atanın rekabet içinde olduğu diğer türlere üstünlük sağlamasına neden olmuş olabilir. Dr. Hockings ve Dr. Dunbar, bu farklı kalori kaynağının ortak atayı hayatta tutmuş olabileceğini düşünüyor.

Exeter Üniversitesi’nde görevli olan Dr.Kim Hockings, “Bugün bile fermente meyve yiyen ve hatta insanlar tarafından üretilen şarabı içebilen maymunları görüyoruz. Bunu neden yaptıklarını anlamak zor. Ancan bu durum alkolle olan karmaşık tarihimizi yansıtıyor” dedi.

Kitabın yazarları, insanların alkolizm sorunun sadece tıbbi bir mesele olmadığını, aynı zamanda alkolün hem geçmiş hem de bugün pek çok insan toplumunun sosyal dokusunun bir parçası olduğunu söylüyorlar. Oxford Üniversitesi’nden Dr. Robin Dunbar, “Kültürler arasında ve farklı zaman dilimlerinde, alkol insanların birbirleriyle sosyalleşmesinin önemli bir parçası olmuştur” dedi.