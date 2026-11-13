Bilim Kurgudan Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Yeni çıkan romanlardan bilim kurgu dünyasının dikkat çeken eserlerine, sürükleyici polisiye kitaplardan fantastik edebiyat örneklerine kadar birçok öneri bu listede yer alıyor.
Eğer siz de kitaplığınızda farklı türlere yer vermekten hoşlanıyorsanız içeriğimize göz atabilir, kendinize en uygun kitabı seçebilirsiniz.
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Yeni Çıkanlar:
Hem yeni yazarları keşfetmeyi seviyor hem de sevilen yazarların son çalışmalarını merak ediyorsanız bu kategori tam size göre. Son aylarda yayımlanan ve kısa sürede geniş okuyucu kitlelerine ulaşan eserler şöyle:
- Gece Olan Şeyler- Peter Cameron
- Sessizlik İmparatorluğu- Christopher Ruocchio
- Bilinmeyen– Riley Sager
- Harman Günü- Rebecca Yarros
- İki Yabancı- Belle Burden
- Sakın Ormanı Rahatsız Etme- C.G. Drews
Bilim Kurgu:
Teknolojinin sınırlarını zorlayan fikirler, uzak galaksiler ve geleceğe dair çarpıcı senaryolar... Eğer "Ya bir gün gerçekten böyle olursa?" sorusunu kendinize sık sık soruyorsanız, aşağıdaki kitaplar tam size göre.
- Zamanda Yolculuk: Her Şeyin Başlangıcı- H. G. Tannhaus
- Mavi Mars- Kim Stanley Robinson
- Bitmeyen Savaş- Joe Haldeman
- Hava Adamı Ariel- Aleksandr Belyaev
- Karanlığı Taramak- Philip K. Dick
- Vakıf İleri- Isaac Asimov
Polisiye & Gizem & Gerilim:
Bir kitabı elimize aldığımızda "Bir bölüm daha okuyayım." dedirten türlerin başında hiç şüphesiz polisiye ve gizem romanları geliyor. Çözülmesi gereken cinayetler, karmaşık olay örgüleri ve beklenmedik ters köşeler... İşte size önerilerimiz:
- Duma Adası- Stephen King
- Rachel Price'ın Geri Dönüşü- Holly Jackson
- Biz Eskiden Burada Yaşardık– Marcus Kliewer
- Paranoyak- Nicola Sanders
- Bir Anda Yok Oldu- Lisa Jewell
- Aranızdan Biri- Holly Jackson
Fantastik Edebiyat:
Bazen gerçek dünyadan biraz uzaklaşmaya hepimizin ihtiyacı oluyor. Fantastik edebiyat da tam bu noktada devreye giriyor. Bu türdeki önerilerimiz, sizleri birkaç saatliğine de olsa bambaşka evrenlere götürmeyi başaracak.
- Ölümlü Şeyler– Marie Lu
- Anathema- Keri Lake
- Şeytani Dalga- Laurie Forest
- Altı Allı Turna- Elizabeth Lim
- Hasatta Gündoğumu- Suzanne Collins
Klasikler:
Klasikler denince çoğu zaman “okunması gereken ama hep ertelenen kitaplar” akla geliyor. Ama aslında bu eserler, yazıldıkları dönem ne kadar eski olursa olsun hâlâ güncelliğini koruyan, insanı ve hayatı anlatma biçimleriyle bugüne de dokunabilen kitaplar. Biraz sabır isteseler de okurken bambaşka dünyalara açılan, edebiyatın temel taşlarını oluşturan bu eserler, kitaplığın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.