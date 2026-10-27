OnePlus, İlk Açık Kulaklığı Buds Clip’i Duyurdu: Sağ-Sol Ayrımı Olmayan Kulaklık!

OnePlus, kulağın hangi tarafta olduğunu sensörleriyle anlayıp stereo kanallarını otomatik ayarlayan ilk klipsli açık kulaklığı Buds Clip modelini duyurdu.

Son yıllarda koşuculardan ofis çalışanlarına kadar pek çok kullanıcının gözdesi haline gelen açık kulaklık trendine OnePlus da katıldı.Şirket, global pazarda resmiyet kazanan ilk klipsli kablosuz kulaklığı **OnePlus Buds Clip’i **duyurdu.

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OnePlus Buds Clip, kulak içi silikonlardan bunalanları hedef alıyor. C harfi şeklindeki tasarımıyla kulak kanalını kapatmayan aksesuar, dış dünyadaki seslerden kopmadan müzik dinleme imkânı vadediyor.

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OnePlus Buds Clip neler sunuyor?

Kulaklığı kutusundan çıkarırken "Acaba bu sağ mıydı, sol muydu?" diye kontrol etme alışkanlığı OnePlus Buds Clip ile geride kalıyor. Kulaklıklar, geleneksel modellerin aksine tamamen simetrik bir gövdeye sahip. İçerisindeki özel sensörler sayesinde hangi tekin hangi kulağa takıldığını anında tespit eden cihaz, sol ve sağ stereo ses kanallarını otomatik olarak yönlendiriyor. Böylece kutudan çıkan herhangi bir teki dilediğiniz kulağınıza takıp kullanabiliyorsunuz.

Donanım tarafında hafiflik ve konfor ön planda tutulmuş. Her bir teki yalnızca 5,2 gram ağırlığında olan kulaklık, kulak kıkırdağına binen baskıyı azaltmak amacıyla nikel-titanyum (Ni-Ti) hafızalı alaşımdan üretilen esnek bir C köprüsüne sahip.

OnePlus Buds Clip, Danimarkalı ses ustası Dynaudio tarafından özel olarak ayarlanan çift sürücülü bir sistem barındırıyor. 11 mm woofer ile 9 mm tweeter birimlerinden oluşan bu ses mimarisi, iki bağımsız DAC ile besleniyor. Kulaklık, yüksek çözünürlüklü kablosuz ses akışı için LHDC codec desteği sunuyor. Toplu taşımada veya ofiste müzik dinlerken yanınızdakileri rahatsız etmemeniz için "dipol ses alanı" teknolojisi sisteme entegre edilmiş. yöntem, ses dalgalarının zıt fazlı kopyalarını üreterek dışarıya sızan dalgaları sönümlüyor; böylece müzik kulağınıza odaklanırken çevreye yayılan ses asgari düzeye indiriliyor. Görüşme kalitesi tarafında ise 6 nanometre mimarili yapay zekâ ses çipi görev alıyor.

Batarya performansında Buds Clip, standart kullanımda tek şarjla 9,5 saate kadar çalma süresi sunuyor. Şarj kutusunun desteğiyle birlikte bu süre toplamda 40 saate kadar çıkıyor. Yüksek çözünürlüklü LHDC modu açıldığında ise tüketim artıyor ve tek şarjda 8 saat, kutuyla birlikte 36 saat kullanım elde ediliyor. 3 renkle sunulacak Buds Clip’in fiyatı açıklanmadı.