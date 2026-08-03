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Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

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Kitaplığınıza yeni eserler eklemek istiyor ancak yüzlerce seçenek arasında karar vermekte zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu hafta Amazon'da öne çıkan ve okurların ilgisini çeken kitapları farklı kategoriler altında bir araya getirdik.

Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri
Sümeyye Karagöz Sümeyye Karagöz /

Yeni çıkan romanlardan bilim kurgu dünyasının dikkat çeken eserlerine, sürükleyici polisiye kitaplardan fantastik edebiyat örneklerine kadar birçok öneri bu listede yer alıyor.

Eğer siz de kitaplığınızda farklı türlere yer vermekten hoşlanıyorsanız içeriğimize göz atabilir, kendinize en uygun kitabı seçebilirsiniz.

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Yeni Çıkanlar:

Hem yeni yazarları keşfetmeyi seviyor hem de sevilen yazarların son çalışmalarını merak ediyorsanız bu kategori tam size göre. Son aylarda yayımlanan ve kısa sürede geniş okuyucu kitlelerine ulaşan eserler şöyle:

Bilim Kurgu:

Teknolojinin sınırlarını zorlayan fikirler, uzak galaksiler ve geleceğe dair çarpıcı senaryolar... Eğer "Ya bir gün gerçekten böyle olursa?" sorusunu kendinize sık sık soruyorsanız, aşağıdaki kitaplar tam size göre.

Polisiye & Gizem:

Bir kitabı elimize aldığımızda "Bir bölüm daha okuyayım." dedirten türlerin başında hiç şüphesiz polisiye ve gizem romanları geliyor. Çözülmesi gereken cinayetler, karmaşık olay örgüleri ve beklenmedik ters köşeler... İşte size önerilerimiz:

Fantastik Edebiyat:

Bazen gerçek dünyadan biraz uzaklaşmaya hepimizin ihtiyacı oluyor. Fantastik edebiyat da tam bu noktada devreye giriyor. Bu türdeki önerilerimiz, sizleri birkaç saatliğine de olsa bambaşka evrenlere götürmeyi başaracak.

Klasikler:

Klasikler denince çoğu zaman “okunması gereken ama hep ertelenen kitaplar” akla geliyor. Ama aslında bu eserler, yazıldıkları dönem ne kadar eski olursa olsun hâlâ güncelliğini koruyan, insanı ve hayatı anlatma biçimleriyle bugüne de dokunabilen kitaplar. Biraz sabır isteseler de okurken bambaşka dünyalara açılan, edebiyatın temel taşlarını oluşturan bu eserler, kitaplığın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

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Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

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