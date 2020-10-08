Bilim Kurulu Üyesi: COVID-19 Gözyaşıyla da Bulaşabilir

Yurt dışında gerçekleştirilen araştırmalar hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, gözyaşında koronavirüs RNA'sı tespit edildiğini ifade ederken, COVID-19'un gözyaşıyla da bulaşabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, COVID-19 ile ilgili yapılan bazı araştırmalarda, gözyaşı artışının ve gözlerde normalin üzerinde çapaklanmanın da COVID-19 belirtileri arasında yer aldığını ifade ederken, COVID-19’a yakalanan bazı kişilerin gözyaşlarında SARS-COV-2 tespit edildiğini aktardı.

Doç. Dr. Kayıpmaz’ın aktardığı bilgilere göre RWTH Aachen Üniversitesi’nde 18 farklı COVID-19 hastasıyla gerçekleştirilen araştırmada hastaların gözyaşlarıyla gerçekleştirilen PCR testleri sonucunda, 18 hastanın 5’inde (yüzde 28’ine denk geliyor) koronavirüs RNA’sı tespit edildi.

Bununla birlikte, İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirilen SERPICO-19 adlı çalışmada ise SARS-COV-2’nin gözdeki retinayı etkileyebildiğinin görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Kayıpmaz, bu etkinin doğrudan retinadaki damar sisteminde gerçekleştiği tespit edildiğini belirtti. Bu nedenle COVID-19 hastalarının gözyaşını sildiği peçete dokunmak dahi COVID-19’a yakalanılmasına neden olabiliyor.

Doç. Dr. Kayıpmaz, konuyla ilgili olarak yaptığı uyarıda ise, “İster COVID-19 ister grip isterse sağlıklı bir kişinin, gözyaşı, kan gibi vücut sıvıları ile vücut sıvılarının temas ettiği peçete, mendil gibi ürünlerle de temastan kaçınılmalı” şeklinde konuştu. Kayıpmaz ayrıca, “Kontakt lens kullananlara Covid-19'a sebep olan virüsün bulaşma ihtimalinin gözlük kullananlardan daha fazla olduğuna dair bir kanıt şu anda yok.” diyerek lens/gözlük kullanımının hastalığın bulaşma ihtimalinde bir fark ortaya koymadığını belirtti.