Bilim Kurulu Üyesi, Vaka Sayılarıyla İlgili Açıklama Yaptı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son 2 gündür artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Bu artışın bir uyandırma alarmı olması gerektiğini belirten Özlü, hiçbirimizin güvende olmadığını söyledi.

Ülkemizde, son günlerde koronavirüs pandemisi sonrası normalleşme süreci başladı. Bu süreç pek çok kişinin rahatlamasına neden olsa da virüsün bulaşı hızının da yeniden yükselmesine neden oluyor. Özellikle bugün, vaka sayısı iyileşen sayısından fazla olunca, yeni bir COVID-19 dalgasının gelme riski konuşulmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabı üzerinden “Bu bir uyandırma alarmı. ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin. Herkese olan size de olabilir. Siz de herkes gibisiniz. Hiçbirimiz güvende değiliz” dedi.

İki gündür olgu sayısında artış olduğunu söyleyen Özlü, “Salgın bitti, tehlike geçti, eski günlere döndük” gibi davranmaya devam edemeyeceğimizi belirterek, “Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Salgın kaldığı yerden devam etmek için fırsat kolluyor.” şeklinde açıklama yaptı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’nün açıklamaları şu şekilde:

“Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek zorundayız.

Memleketinize, köyünüze, baba ocağınıza döndüğünüzde eski alışkanlıklarınızı tekrarlamayın. Akrabalarınız, büyükleriniz, komşularınızla temas, el öpme, sarılıp, kucaklaşmaktan sakının. Ortak yemek, kahvaltı ve partilerden kaçının. Onları ve kendinizi tehlikeye atmayın.

Nişan, söz, sünnet, taziye, asker uğurlama gibi törelerimizi eskisi gibi değil; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ve yeni normlara göre yapalım.

‘Bana bir şey olmaz’ demeyin. Herkese olan size de olabilir. Siz de herkes gibisiniz. Hiçbirimiz güvende değiliz. Virüs içimizden birilerinde dolaşmaya devam ettikçe, hepimiz tehdit altında olacağız. Bu kolektif bir mücadele. Birbirimizi uyaralım.”