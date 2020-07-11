Bill Gates: Aşıyı En Çok Para Teklif Edene Vermemeliyiz

Geçtiğimiz aylarda Microsoft’taki görevinden istifa eden Bill Gates, bugün koronavirüs aşısı hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Gates, aşının en çok para teklif edene değil en çok ihtiyaç duyana verilmesi gerektiğini söyledi.

İlk olarak geçtiğimiz aralık ayında Çin’de görülen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı son açıklamaya göre şu anda dünya genelinde 140 kadar aşı üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Ancak bu aşılardan herhangi biri başarılı bir sonuç verse ve üretime girse de ortada büyük bir şüphe bulunuyor. Birçok kişiye göre aşı, dünyadaki her insana eşit bir şekilde dağıtılmayacak. İşte bu tartışmalara son olarak Microsoft’taki görevinden istifa eden ve kendini dünya sağlığına daha fazla adamak isteyen Bill Gates’ten bir yorum geldi.

Aşı en çok ihtiyaç duyana verilmeli:

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft’un milyarder kurucusu Bill Gates, Uluslararası AIDS Derneği’nin düzenlediği video konferansa katıldı. Bill Gates, burada koronavirüse karşı geliştirilen aşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gates’in en ilgi çeken çıkışı, aşının nasıl dağıtılması gerektiğine dair sunduğu görüş oldu.

Bill Gates, konferans sırasında koronavirüs aşısının en yüksek teklif verene değil en çok ihtiyaç duyan ülkelere temin edilmesi gerektiğini söyledi. Gates, “Eğer ilaç ve aşıyı en çok ihtiyaç duyulan yerler yerine en yüksek teklif sunanlara verirsek, çok daha uzun ve ölümcül bir pandemi bizi bekliyor. Liderlerin bu zor kararı sadece pazar faktörlerine göre değil, eşit dağıtımı baz alarak vermesi gerekiyor.” dedi.

Koronavirüse karşı geliştirilen bir aşının dağıtımına dair daha önce Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’tan da bir yorum gelmişti. Ghebreyesus, aşının eşit bir şekilde dünyaya dağıtılması gerektiğini şu cümlelerle ifade etmişti:

“Asıl sorunumuz aşıyı nasıl ve ne kadar çabuk geliştireceğimiz değil. Burada önemli olan aşıyı nasıl eşit bir şekilde dünyaya dağıtacağımız. Bazıları korunurken, diğerlerinin dışarıda bırakıldığı bir dünyayı hiçbirimiz kabul edemeyiz. Başarı unsurumuz bu olmalı.”