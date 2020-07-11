DSÖ’den Türkiye’nin COVID-19’la Mücadelesine Övgü

Görevine yeni atanan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Kluge, Türkiye’nin mücadelesini takdir ederken COVID-19’un bir yere gitmediğini de hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü görevini üstlenecek yeni isim olan Hans Kluge, atandıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Kluge, DSÖ’nün İstanbul’da açılacak olan ofisi için Ankara’da bir anlaşma imzaladı. Ardından örgütün Suriye’de COVID-19’la mücadele faaliyetlerini yürüttüğü Gaziantep ofisini ziyaret etti.

Burada röportaj yapan Hans Kluge, DSÖ adına ülkemiz için olumlu cümleler söyledi. Kluge, DSÖ’nün İstanbul’da ofis açma kararının Türkiye’nin güçlü afet yönetimi kapasitesini, bunun sağlık ve refahın geliştirilmesindeki bölgesel rolünü ispatladığını belirtti ve röportaja devam etti.

140'a yakın aşı geliştiriliyor:

Koronavirüsün büyük müttefikinin rahatlık olduğunu söyleyen Kluge, virüse karşı çabaları bırakmamamız, aksine güçlendirmemiz gerektiğini belirtti. Kluge, bu noktada insanların yetkililerin rehberliklerine uymalarının çok önemli olduğunu söyledi ve yeni normale geçişin davranışsal değişikliklerin sürdürülmesini ve kaydedilen ilerlemenin korunmasını gerektirdiğini ekledi.

Koronavirüse karşı antikor bazlı tedavi araştırmalarının halen klinik öncesi çalışma safhasında olduğunu belirten Kluge, dünya çapında 140’a yakın aşının geliştirilmekte olduğunu ifade etti. Kluge, aynı zamanda DSÖ’nün dünya çapında yaklaşık 1.700 klinik çalışmayı izlediğini de belirtti.

Türkiye 'olağanüstü bir başarı' elde etti:

Hans Kluge, Türkiye’nin de diğer ülkelere benzer şekilde nisan ayında zirveyi yaşadığını söyledi. Ancak nisan ayından bu yana vaka ve ölümlerde yaşanan %75’lik azalmayı ‘olağanüstü bir başarı’ olarak değerlendirdi. Kluge, haziran ortasında kısıtlamaların hafifletilmesiyle vaka sayısının yeniden arttığını belirtti ve COVID-19’un gitmediğini yeniden hatırlattı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü, kendi vatandaşları virüsün etkisinden mustarip olduğu bir zamanda dahi, DSÖ’nün Suriye’deki operasyonlarına desteği ve dayanışması nedeniyle Türkiye’ye özellikle minnettar olduklarını söyledi. Kluge, Türk Hükümeti’ne en derin takdirini sunduğunu, bu kadar güçlü bir destekçiye sahip olmaktan gurur duyduklarını da açıklamasına ekledi.