Microsoft kurucularından Bill Gates nasıl oluyor da dünyanın en zengin insanı olamıyor? Forbes'a göre ilk beşe dahi giremiyor. Sebebi dünyanın en başarılı yatırımcısı olan Warren Buffett mı?

Forbes 2023 ve 2024 listesine göre dünyanın en zengin altıncı insanı olan Bill Gates, aslında yüksek bir farkla birinci de olabilirdi.

Microsoft’u kurup servetine servet katarken dünyanın en iyi yatırımcısı Warren Buffett ile tanışıp yatırımlarına devam eden Bill Gates, onunla tanışmasa daha ileride olacaktı. Bu iddiayı bir sosyal medya kullanıcısı ortaya attı. Şimdi bunun doğruluğuna hep beraber bakalım.

Kullanıcı,‘Tavsiye veren arkadaşlarınıza dikkat edin.’ paylaşımı yapmıştı.

Paylaşıma göre Bill Gates, Warren Buffett ile tanışıp yatırımlarında değişikliğe gitmeseydi serveti çok daha fazla olacaktı. Çünkü Buffett, Gates’e portföyünü çeşitlendirmesini söylemişti. Bu da Gates’in Microsoft hisselerini satmasına sebep oldu.

Yine aynı kullanıcının yorumuna göre 138 milyar dolar olan serveti, Buffet olmasa 1.33 trilyon dolar olacaktı ki bu, dünyanın en zengin insanının servetinin (211 milyar dolar) 6 katından fazla.

Warren Buffet ile tanıştığı andan itibaren yatırımları tamamen değişiyor.

Gates teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri. Aynı zamanda da dünyanın en zenginlerinden biri olarak tanınıyor. Warren Buffet ise dünyanın en başarılı yatırımcısı olarak kabul ediliyor. Bir gün bu iki ‘zengin’ insanın yolları kesişiyor ve Gates’in anlatımına göre ‘dost’ oluyorlar.

Warren Buffett’ın yatırım stratejisi olan portföyde çeşitlilik ilkesini Gates de uygulamaya başlıyor. Bu çeşitlilik için de Microsoft’un hisselerini satıyor. Fakat çeşitlendirdiği portföyündeki hisseler belli bir oranda artarken Microsoft, uçuk şekilde artmaya devam ediyor (ilk günden itibaren %378). Zenginin daha zengin olamaması da bizi üzmüş olacak ki “ya hisseleri satmasaydı” sorusu ile boğuşuyoruz.

Microsoft hisseleri üzerinden yola çıkıldığında oldukça haklı bir paylaşım gibi görünüyor.

Bill Gates 1986 yılında Microsoft’un %49 hissesine sahipti. Halka arz ile bu hisseleri %45’e iniyor. 1998 yılında 2.06 milyar Microsoft hissesinin büyük bir kısmını satıyor. 1999 yılına gelindiğinde ise Microsoft 500 milyar dolar değeri aşmıştı ki o zaman bile Gates, %20 hisseye sahipti. Fakat yukarıda da bahsettiğimiz gibi çeşitlendirme amaçlı olarak hisselerini satmaya devam ediyor.

Günümüzde de Microsoft’un piyasa değeri 3,1 trilyon dolar civarında. Bill Gates’in buradaki payı ise sadece %1.38. Yani hisselerini satmamış olsaydı gerçekten çok daha büyük serveti olacaktı. Yani yatırımda çeşitlilik düşüncesi ile ‘en zengin insan’ olma yolunda kendisine taş koymuş oldu.

Vitalik Buterin, sürekli konuşulan ve portföy çeşitlendirmenin doğru olmadığından bahsedilen paylaşıma tepki gösterdi.

Ethereum kurucusu olan Buterin, portföyde çeşitlendirmenin iyi olduğunu ve bu şekilde birikim yapılması gerektiğinden bahsetti. Ayrıca çeşitliliği kötüleyen paylaşım için de “Bu berbat bir tavsiye” cevabını verdi.

Gates tüm bu paylaşımlar ve olaylara rağmen büyük bir servete sahip ve hayırseverliği ile de oldukça gündemde bir zengin.

Gates, Buffett ile tanıştığı andan beri hayırseverlik işleri ile ilgilenmeye başladı. Çünkü Buffett, en başarılı yatırımcı ünvanının yanında hayırsever ünvanına da sahip.

Eşi Melinda ve Bill Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı ile servetinin bir kısmını hayır işlerinde kullanıyor. Özellikle sağlık alanında ön plana çıkan hayırlar yapıyor. Dünyanın birçok yerine aşı yardımları yapmak, aşı çalışmaları yapılan laboratuvarlara maddi destek sağlamak, yapay zekâ ve teknolojik çalışmalar yapan gençlere sponsor olmak gibi birçok işi var. Üstelik bunları yaparken Buffett ile diğer zengin iş insanlarını da yardım için örgütlüyor.

Servetini düzenli olarak kendi yardım vakfına bağışlayan Gates, “kaynaklarımı topluma en büyük etkiyi yaratacak şekilde iade etme yükümlülüğüm var” diyerek gelecekte tüm servetini bağışlayacağını ve Dünyanın En Zenginleri Listesi’nden çıkacağını da X hesabından dile getirdi..

Güncel 'Dünyanın En Zenginleri Listesi' ile ilk ona bir bakalım.

Forbes'in 2023 ekim ayı verilerinde yer değiştirme olduğu için, yine Forbes'in 'Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi' bize net bilgileri veriyor.

Bernard Arnault ve ailesi (208,7 milyar dolar)

Elon Musk (210,6 milyar dolar)

Jeff Bezos (181,2 milyar dolar)

Larry Ellison (142,1 milyar dolar)

Mark Zuckerberg (141,2 milyar dolar)

Warren Buffett (127,7 milyar dolar)

Larry Page (126,5 milyar dolar)

Bill Gates (123,8 milyar dolar)

Sergey Brin (121,2 milyar dolar)

Steve Ballmer (119,9 milyar dolar)

Türkiye'ye döndüğümüzde 2023 yılında Murat Ülker'i geçip listenin 497'ncisi olan İbrahim Erdemoğlu, gerçek zamanlı bakışta 1134'üncü sırada yer alıyor. Ayrıca Ülker, 534'üncü sıra ile 2023 başında geride kalmasından sonra gerçek zamanlı listede 556'ncı. Yani Türkiye'nin en zengini konumunda. Güncel net değeri 5,2 milyar dolar olan Ülker'i, Türkiye ikincisi olarak 3 milyar dolar ile Semahat Sevim Arsel takip ediyor.

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