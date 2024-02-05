Kalitesiz tıraş makineleri kullanmak pek de akıllıca bir iş değil. Zira bu tür ürünler, cildimize ciddi anlamda zarar verebiliyorlar. Peki hangi tıraş makinesini satın almalı?

Tıraş olmak, pek çok erkek için oldukça sancılı bir süreç. Zira jilet kullanarak yaptığımız sinekkaydı tıraşlar, çoğu zaman cildimizin tahriş olmasıyla sonuçlanıyor. Kalitesiz tıraş makineleri ise sakal kopartma ve batma gibi sorunlara yol açarak, ciddi anlamda canımızın sıkılmasına yol açabiliyor.

Hâl böyle olunca pek çoğumuz, cildimizde sorun yaşatmayacak tıraş makineleri arayışına giriyoruz. Tabii kişisel bakım ve tıraş denildiği zaman Braun akla gelen ilk markalardan biri oluyor. Şimdi sizlere, Braun’un her bütçeye uygun birkaç tıraş makinesinden bahsedeceğiz. Dilerseniz lafı uzatmadan ürünlere yakından bakalım.

100 dakikaya kadar kesintisiz kullanım imkânı sunan Braun Series 7 MGK7470

Markanın en yeni modellerinden bir tanesi olan Braun Series 7 MGK7470, bir tıraş makinesinden çok daha fazlasını sunuyor. Sahip olduğu ekipmanlarla saç ve sakallar için en iyi şekillendirmeye imkân tanıyan ürün, hepsi bir arada yapısı ile tıraş işini kolaylaştırmayı amaçlıyor. 100 dakikaya kadar kesintisiz kullanılabilen makine, fiyat açısından da fena değil ve 5 yıl garanti sunuyor.

Braun Series 7 MGK7470, sahip olduğu aparatlarla 0,5 ila 21 mm aralığında uzunluk ayarı sunuyor ve aslında bu bile ürünü tercih nedeni hâline getiriyor. Neticede kimi zaman kısa, kimi zaman uzun sakal kullanmak isteyebilirsiniz. Bu ürün, tek başına tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek türden. Çünkü bu tıraş makinesini hem kuru ortamda hem de suda ve saç ile sakallarınıza ek olarak vücut, kulak ve burun temizliği için de kullanabilirsiniz.

Braun Series 7 MGK7470 ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Daha fazla profesyonellik arayana: Braun Series 9 BT9420

Braun Series 7 MGK7470, günlük ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek bir model. Ancak bazılarımız, daha profesyonel bir makine arayışında olabilir. Eğer bu kategorideyseniz Braun Series 9 BT9420’ye mutlaka göz atmanız gerekiyor. Peki 180 dakikaya kadar kesintisiz kullanabileceğiniz, yüksek hızlı şarj desteği ile 5 dakika içinde bir kez tıraş olacak kadar şarj edebileceğiniz bu tıraş makinesi, hangi özelliklere sahip?

Braun Series 9 BT9420, saç ve sakal uzunluğunda milimetrik ayarlamalar yapmanızı sağlayan bir model. 0,5 milimetrelik hassas kademelerle 40 farklı uzunluk seviyesi belirleyebilen tıraş makinesi, eşitlik takıntısı olan tüketiciler için bulunmaz bir nimet. Ürünü su altında kullanabiliyor olmak da önemli hususlardan bir tanesi.

Braun Series 9 BT9420 ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Sinekkaydı tıraşta Braun’un en iyisi: Braun Series 9 PRO+ 9577cc

Eğer tıraş makinesi tavsiyesi veriyorsak Braun Series 9 PRO+ 9577cc modelini hiçbir şekilde atlayamayız. Zira bu makine, Braun’un en iyi modeli. İleri seviye profesyonellik sunan Braun Series 9 PRO+ 9577cc, özellikle de sık sık sinekkaydı tıraş olan bireylerin hayatını kolaylaştıracak bir ürün.

Braun Series 9 PRO+ 9577cc, sahip olduğu özel tıraş elemanları ile sakalınız ne kadar uzun olursa olsun, anında sinekkaydı tıraş olmanızı sağlıyor. Cerrahi sınıf kalitesinde çelik malzemenin kullanıldığı tıraş makinesi; cilt konforunu korurken, hassasiyeti maksimize ediyor. Uzun yıllar boyunca kullanılabilecek şekilde dizayn edilen makine, parasının hakkını sonuna kadar verebilen bir ürün.

Braun Series 9 PRO+ 9577cc’nin özellikleri bunlarla sınırlı değil. Ürünle birlikte gönderilen “PowerCase”, cihazın 6 haftaya kadar batarya ile kullanılabilmesini sağlıyor. Yani seyahatler için avantajlı. Ayrıca yine kutudan çıkan “Clean & Charge” isimli stand, cihazınızı hem şarj ediyor hem de temizliyor. Otomatik olarak devreye giren temizlik mekanizması, tıraş makinesinin yağlanmasına kadar, tüm detaylı temizlik işlemlerini kendi başına yapabiliyor.

Braun Series 9 PRO+ 9577cc ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.