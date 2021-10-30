Cezalara BİM ve Şok Cephesinden de Açıklama Geldi

Son günlerin önemli gündem maddelerinden biri olan zincir marketler ve ceza konusunda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak BİM ve Şok, ceza kararına ilişkin açıklamalar yaptı.

Ülkemizde son dönemlerde gündemi epey meşgul eden bir konu var. Marketlerdeki fahiş fiyatlar, uzun zamandır mercek altında ve konu son aylarda sosyal medyada da sık sık gündem oluyordu. Konu hakkında en önemli gelişme ise geçtiğimiz gün Rekabet Kurumu tarafından açıklanan ceza kararı oldu.

Soruşturmasını tamamlayan Rekabet Kurumu, 5 zincir market ile 1 tedarikçiye toplamda 2,6 milyar TL idari para cezası kesti. Birbirleriyle ve tedarikçi şirketlerle iş birliği yaparak, eş zamanlı fiyat artışı yaptığı bilgisinin yer aldığı raporda kesilen rekor seviyede cezaların ardından ilk açıklama Migros'tan geldi. Migros, iddiaları reddederek karara itiraz edeceklerini ve dava açacaklarını ifade etti.

BİM ve Şok da karara tepkili:

Kesilen yüksek cezalara ve iddialara tepki gösteren BİM ve Şok, söz konusu cezaların verilmesine sebep olan iddiaları reddetti. Dava açacaklarını ifade eden zincir marketler, aynı zamanda Rekabet Kurumu'nun kararını eleştirdi.

BİM, yaptığı açıklamada ''BİM düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye'de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Buna rağmen ‘pahalılığın sorumlusu’ olarak gösterilmesi ve kartel iddiasıyla tarihte görülmedik büyüklükte bir ceza verilmesi, ülkemizde yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karardır. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız haksızlığa sessiz kalmayacağını ümit etmekteyiz.'' ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda verilen kararın tarafsız ve bağımsız bir karar olmadığına yönelik ifadeler de kullanan BİM açıklamasında ''Fahiş fiyat’ iddialarını indirim market zincirleriyle ilişkilendirmek amacıyla verilen cezalar, siyasi yönlendirmelerden bağımsız, tarafsız ve düzenleyici bir rol üstlenmesi gereken Rekabet Kurumu adına kötü bir emsal teşkil edecek, uluslararası itibarına gölge düşürecektir. Hukuki savunma sürecinde, zikredilen unsurlardan hiçbirinin şirketimizin herhangi bir rekabet ihlalini ortaya koyacak nitelikte olmadığı somut veriler ışığında şeffaflıkla ortaya konulmuştur. Buna rağmen Rekabet Kurumu haksız bir karar alarak, bu kararı marketlerin tedarikçileriyle gerçekleştirdikleri gündelik iletişimler ve e-posta yazışmalarına, bakanlık ve şirket yetkilileri arasında yapılan toplantı notlarına, olağan raf fiyat geçişlerine dayandırmıştır'' ifadelerini kullandı.

Şok da durumu yargıya taşıyacak:

Şok cephesinden gelen açıklama da karara itiraz edileceği yönünde oldu. Açıklamada "Rekabet Kurumu tarafından, zincir marketler arasında fiyat artışları ile ilgili soruşturma neticesinde tarafımıza yapılan haksız suçlamalar ve neticesinde tayin edilen ceza hakkında milletimizi bilgilendirme zarureti doğmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki, verilen para cezasının ötesinde, müşterilerimiz aleyhine eylemde bulunduğumuza ilişkin haksız suçlama bizi derinden üzmüştür'' ifadelerine yer veren Şok, haklarını arayacaklarını bildirdi.

"Gayr-i adil cezaya karşı, Türk yargısı ve hukukunun bize verdiği tüm imkanları kullanarak itiraz edeceğimizi ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar arayacağımızın bilinmesini isteriz" sözleriyle durumu yargıya taşıyacaklarını belirten marketler zinciri, ''Şok Marketler’in, her zaman TÜİK tarafından açıklanan “gıda ve alkolsüz içecekler” enflasyon ortalamasının çok altında kalan fiyat artışları ve halka açık bir şirket olarak herkesin erişebildiği finansal verileri bunun en güzel ispatıdır'' diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.