BioNTech Aşısının İkinci Doz Randevuları İleriye Alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle BioNTech aşısının ikinci dozunu olmayı bekleyenleri etkileyen bir açıklamada bulundu. Bilim Kurulu’nda alınan yeni karara göre ilk dozla ikinci doz arasındaki süre, 6-8 haftaya çıkarıldı.

Sputnik V aşısının getirilmesi konuşulurken ülkemizde kullanılan bir aşıya dair önemli bir gelişme gerçekleşti. Yeni bir kararla BioNTech aşısının birinci ve ikinci dozununun arasındaki zaman aralığı artırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınan kararla BioNTech aşısının iki dozu arasındaki zaman farkı 6-8 haftaya çıkarıldı. Bakan Koca, aşının haziran ayında teslim alınacak miktarına da açıklık getirdi.

Dozlar arası zaman aralığı iki katına çıktı

Aşılama çalışmalarının da konuşulduğu Bilim Kurulu toplantısından sonra kamuoyuna açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, daha önce 4 hafta olarak belirlenen dozlar arası aralığın 6-8 hafta olarak değiştirildiğini bildirdi. Bakan Koca, daha önce aşı tedarikinde 2 ay boyunca yavaşlık olacağını belirtmişti. Bu düzenlemeyle birlikte tekrar tedarik edilene kadar aşıların sırası gelenlere yetmesi hedeflendi. Fahrettin Koca, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Haziran ayı ile birlikte BioNTech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Ayrıca diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir."