BioNTech COVID-19 Aşısı, Doğurganlığı Etkilemiyor

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'den onay alan Pfizer ve BioNTech aşısı, kısırlığa sebep oluyor iddialarıyla gündeme geldi. Uzmanlar, aşının doğurganlığa etki edip etmediğine dair yeterli kanıtın bulunmadığını söylüyor.

İngiltere, yaklaşık olarak 2 hafta önce BioNTech ve Pfizer’in birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının acil bir şekilde uygulanması için onay verdi. Aşının onaylanmasının ardından, sosyal medya platformlarında şehir efsaneleri yayılmaya başladı. En son söylenenlerin arasında, aşının insanları kısırlaştırdığına dair son derece endişe verici bir iddia bulunuyordu.

Bilim adamlarından cevap, elbette gecikmedi. Uzmanlar, bu tür iddiaların halkı büyük bir galeyana sürüklediğini söylüyor. Ayrıca, Pfizer’in Covid-19 aşısı için hazırlamış olduğu prospektüste, aşının insanları kısırlaştırdığına dair bir bilginin mevcut olmadığı belirtiliyor.

“Ortaya atılan iddialar şehir efsanelerinden ibaret”

Yale Üniversitesi’nde aşı uzmanı olarak görev alan Saad Omer, Pfizer ve BioNTech Covid-19 aşısının kısırlığa yol açtığı söylemlerinin, tamamen şehir efsanelerinden ibaret olduğunu söylüyor. Bu iddiaları destekleyebilecek hiçbir bilimsel kanıtın bulunmadığını belirten Omer, sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğinin bir an önce temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Aşının doğurganlığa etki edip etmediğine dair yeterli bilgi bulunmuyor

Pfizer ve BioNTech, Covid-19 aşısı için hazırlamış oldukları prospektüste; emzirme, hamilelik ve doğurganlık konusunda detaylı bir açıklamaya yer vermiş durumda:

"Hamilelikte, COVID-19 mRNA aşısının kullanımına dair yeterli bilgi bulunmamaktadır. Aşının, hayvan üreme toksisitesi konusunda yapılan çalışmaları halen devam etmektedir. COVID-19 mRNA aşısı, hamilelik sırasında önerilmemektedir. Hamile kadınların aşı olmadan önce kürtaj yapmaları gereklidir. İkinci doz aşı vurulduktan ilk 2 ay içerisinde hamilelik önerilmemektedir.

Emzirme konusunda aşıda bulunan etken maddenin anne sütünden çocuğa geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu sebeple aşı vurulan kişilerin emzirmeye ara vermesi önerilir. Doğurganlıkta ise; COVID-19 mRNA aşısının doğurganlık üzerinde bir etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.”