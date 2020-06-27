Bir Fotoğrafçı, ISS'in Güneş Geçişini Kaydetti

Tanınmış Fransız astrofotoğrafçı ve amatör gök bilimci Thierry Legault, Crew Dragon'lu Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Güneş geçişini görüntüledi. O anları kaydetmeyi başaran Legault, söz konusu videoyu Twitter hesabından yayınladı.

Dünyaca ünlü astrofotoğrafçı ve amatör gök bilimci Thierry Legault, şu sıralar çektiği bir dizi görüntüyle konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Crew Dragon'lu Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Güneş geçişini görüntülemeyi başaran fotoğrafçı bugün Twitter hesabından o anları gösteren 50 saniyelik bir video yayınladı. Videoda geçiş esnasında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Canadarm2 isimli robot kolu da ilk defa görülmüş oldu. Legault bu paylaşımıyla pek çok uzay tutkunundan iyi dönüşler aldı.

Thierry Legault, yaptığı çekimi CFF 20 mm f/8 APO reflektör teleskopuna monte edilmiş bir Olympus E-M1 II aynasız fotoğraf makinesi ve Baader Herschel güneş prizmasıyla gerçekleştirdiğini de aktardı. Fotoğrafçının bu paylaşımı, ekipman konusunda rehber arayan amatör astrofotoğrafçılar için de oldukça öğretici oldu. Saatte 27 bin km hızla hareket eden Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Legault’un bakış noktasından Güneş’in önünden geçmesi yalnızca 0,6 saniye sürdü.

Crew Dragon’u da görüntülemeyi başardı:

Thierry Legault ilk defa görüntülenen Canadarm2’nin geçiş fotoğraflarına ek olarak geçtiğimiz mayıs ayının sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu’na iki Amerikalı astronot götüren Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Crew Dragon kapsülünün de görüntüsünü yakalamayı başardı. Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in NASA tarafından yetiştirilen iki astronotu uzaya göndermesi büyük olay olmuştu.

Tarihte ilk defa devletlerden bağımsız bir özel şirketin uzaya insan gönderdiği Crew Dragon görevi olumsuz hava koşulları sebebiyle iki kez ertelenmek zorunda kalınmış olsa da sonunda ekip başarılı olmuş ve kapsül uzaya fırlatılmıştı. Douglas Hurley ve Bob Behnken isimli astronotlar tarihte ilk defa bir özel şirket tarafından uzaya gönderilen astronotlar olmuştu. Benzer şekilde gerçekleştirdiği ilklerle adından söz ettirmeyi başaran ve bu alanda yaptığı işler her kesimden insan tarafından takip edilen Thierry Legault’un da yeni çekimleri merakla bekleniyor.