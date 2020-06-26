Rusya, 2023 Yılında Uzaya Turist Götürecek

Uzayın gizemleri, uzaya yapılan yolculuklar ve bilim insanlarının çalışmaları senelerdir son derece merak edilen konuların başında geliyor. Son zamanlarda ortaya çıkan ve popüler hâle gelen uzay turizmi de oldukça ilgi çeken yönüyle yeni bir kazanç kapısı olma yolunda. Rusya, her şey yolunda giderse 2023 yılında uzaya turist götürmeyi planlıyor.

İnsanlık, kazandığı yepyeni ve güncel kavramlara bir yenisini daha eklemiş durumda; bu kavramın ismiyse 'uzay turizmi'. Basitçe anlatmak gerekirse uzay turizmine, turistlerin karşılığında belli bir ücret ödeyerek katıldıkları basit bir gezi olarak görülen ve merkezine eğlenceyi koyan bir seyahat programı demek mümkün. Şu an sadece Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından sağlanan bu hizmetle ilgili bugün yeni bir haber gelmiş durumda.

Çeşitli kaynaklardan aktarılana göre Rusya uzun seneler sonra ilk defa bir turistin uzaya gönderileceğini bildirdi. Konuyla ilgili çalışmalara başlanırken ilgili operasyonun 2023 yılında gerçekleştirileceği söylendi. Bilgileri ileten Rusya Federal Uzay Ajansı, uzaya gönderilecek ekibin Rusya’dan yola çıkacağını, profesyonel bir kozmonot gözetiminde yolculuk edeceğini ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir bölümünü gezeceğini sözlerine ekledi.

En son seyahat 11 sene önce gerçekleşmişti:

Uzaya turist yollama durumu uzun seneler sonra ilk defa gerçekleştirilecek. Bundan önce 7 kişi uzaya turist olarak götürülmüş hatta aralarındaki 1 kişi toplamda 2 kez uzay yolculuğu yapmıştı. Uzaya seyahat eden son kişiyse Cirque de Soleil’in kurucu ortağı olarak tanınan Kanadalı iş insanı Guy Laliberte olarak biliniyordu. Tüm bunların yanı sıra Rusya Federal Uzay Ajansı, 2021 senesi sona ermeden Uluslararası Uzay İstasyonu’na iki yeni kozmonot yollanabileceğinin de bilgisini verdi.

Tüm bu seyahatlerin Rusya’nın devlete bağlı uzay ajansı olan Roscosmos ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir özel şirket arasında bağlantılı olarak gerçekleştirileceği de aktarıldı. İki ismin daha önce de 2001 yılında uzaya giden ilk turist için bir iş birliği içine girdiği biliniyordu. Çoğu kişinin hayallerini süsleyen bu yolculuğun maliyetinin ne olacağıysa henüz aktarılmadı. İlerleyen günlerde gelecek yeni haberler bu plan hakkındaki detaylar konusunda kafalarda oluşan soru işaretlerine yanıt olacak gibi duruyor.