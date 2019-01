Çin-ABD ticaret savaşında 'ajan' olarak nitelendirilen Huawei'nin Polonya'daki bir çalışanı, casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Çin hükumeti adına casusluk yaptığı gerekçesiyle dünya çapında takibe alınan Huawei’nin başı tutuklama ve davalarla derde girmiş durumda. Polonya’da biri Huawei mağazasında satış müdürü bir Çinli, diğeri ise Fransız menşeli bir GSM operatörü olan Orange çalışanı olmak üzere iki kişi, Çin hükumeti adına casusluk yapmak ve Polonya ulusal güvenliğini tehlikeye atmak suçundan tutuklandı.

Polonya istihbaratı, söz konusu casusluk iddialarına kanıt bulmak için Huawei’nin Polonya’daki merkezini, yerel Orange şubesini ve tutuklanan her iki suçlunun evinde arama gerçekleştirdi. Wall Street Journal’a göre Polonya istihbaratı, Huawei merkezinden bazı belgeler ve elektronik kayıtları aldı. Tutuklanan iki kişi üç ay boyunca gözaltında kalacak ve on yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Konuyla ilgili olarak günün erken saatlerinde bir açıklama yapan Huawei, ‘Huawei olarak konudan haberdarız ve biz de araştırıyoruz. Şu an için bir yorumumuz yok. Huawei, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki yasa ve düzenlemelere uyar ve her personelin da bulundukları ülkenin yasa ve düzenlemelerine uymasını ister.’ dedi. Orange ise şu an için sessiz kalmayı tercih etmiş gibi duruyor.