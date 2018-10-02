Bir İlk Yaşandı: İki Vatandaş Konkordato İlan Etti

Son dönemde büyük şirketlerden art arda gelen konkordato (iflas) haberlerinden sonra Türkiye'de ilk kez iki vatandaş da şahıs konkordatosu ilan etti.

Son dönemde ülke gündeminde yer tutan konulardan bir tanesi de 'şahıs konkordatosu' ilan edilebileceğine dair gerçekleştirilen yasal düzenlemeydi. Özellikle hukukçular arasında bolca tartışılan konuda çekince ise değişikliğin suistimal edilebilmesi ihtimali üzerineydi. Bu tartışmalar devam ederken ilk şahıs konkordatosu haberleri de gelmeye başladı.

Konkordato haberleri Mersin ve Kuşadası'ndan geldi. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18.09.2018 tarihli kararına göre Z.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosu için başvurdu. Başvuru değerlendirildikten sonra ise mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi ve Serbest Mali Müşavir Osman Nuri Oğuzbey’i geçici komiser olarak atadı.

Kuşadası'nda ise Kuşadası 2. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi’nin 26/09/2018 tarihli kararına göre M.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosuna başvurdu. Vatandaşın başvurusuna mahkeme geçici mühlet kararı verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Cenk Söbe konuyla ilgili olarak “Suistimal konusundaki dengeyi mahkeme kuracak. Ciddi olmayan ya da alacaklıları zarara uğratma kastını gören mahkeme talebi kabul etmeyecek” ifadelerini kullandı.