Bir kullanıcı, Twitter'a tweet görüntüleme sınırının gelmesinin ardından Musk'a tepki olarak platforma film yüklemeye başladı. Kullanıcı, iki Spider-Man filmi de dahil birçok filmin tamamını Twitter'a yükledi.

Elon Musk, birkaç gün önce Twitter’da yaptığı bir değişiklikle yine tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Musk, geçici bir süreliğine platformdaki tüm kullanıcılara tweet görüntüleme sınırının getirildiğini açıkladı. Bu durum, tahmin edebileceğiniz gibi büyük tepki topladı.

Şimdi ise bir kullanıcı Musk’ın bu kararlarına tepkisini oldukça farklı bir şekilde dile getirdi. “Workless” isimli kullanıcı, Twitter’a bazı Spider-Man filmlerinin tamamını ekledi.

Filmler, saatler geçmesine rağmen Twitter’dan kaldırılmadı

Workless, ilk olarak 19 saat önce 2021’de çıkan Spider-Man: No Way Home’u Twitter’a yükledi. Kullanıcı, filmi paylaşırken “Elon’dan şu anda nefret ediyorum. İşte No Way Home” ifadelerini kullandı. Blue abonesi olan kullanıcı, 2 saat 28 dakikalık filmi Twitter’ın uzun video paylaşma özelliğiyle platforma yükleyebildi.

Kullanıcının Musk’a tepki için paylaştığı tek Spider-Man filmi bu da değildi. Workless, No Way Home’u paylaştıktan iki saat sonra Musk’a küfür ederek Tobey Maguire’lı Spider-Man 2’yi de hesabından paylaştı.

Workless’ın paylaştığı filmlerin bunlarla sınırlı olmadığını eklemeden geçmeyelim. Kullanıcının, dünden beri Lego, Nope, Pixels gibi birçok filmi de paylaştığını görüyoruz. Bu filmlerin hiçbirinin saatler geçmesine rağmen Twitter’dan kaldırılmaması da dikkat çeken bir diğer kısım.