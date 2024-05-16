Caviar, 2024 model iPad Pro için özel bir tasarım çalışması yaptı. Deadpool ve Wolverine'den esinlenen tasarım, sadece 99 adet üretilecek. Titanyum ve 24 ayar altından oluşan tasarım, fiyatıyla cep yakacak.

Apple ve Samsung gibi markalar için lüks tasarımlar oluşturan Caviar, bugün düzenlediği bir etkinlikte 2024 model iPad Pro için hazırladığı özel tasarımını duyurdu. Deadpool'dan ilham alan ve "Criss-Cross" olarak isimlendirilen ürün, sınırlı sayıda üretilecek.

Caviar, Criss-Cross'ta 24 ayar altın ve titanyum malzeme kullandı. Ayrıca İsviçre'de üretilen en pahalı saatlerde bulunan PVD kaplama da 2024 model iPad Pro için kullanıldı. Caviar, sınırlı sayıda üreteceği tasarımın hem 11 inç hem de 13 inç boyutta satın alınabileceğini söyledi.

Caviar'ın özel tasarım iPad Pro'su işte böyle görünüyor

Criss-Cross tasarımında Desert Eagle Mark XIX marka iki silah kullandı. Ayrıca Deadpool'dan esinlenilen X harfi ile Wolverine'in pençelerini de görüyoruz. Tasarımdaki tabancaların titanyum, sarı alanların ise tahmin edebileceğiniz üzere 24 ayar altın olduğunu söyleyelim.

Toplamda 99 adet üretilecek özel tasarım 2024 model iPad Pro, teknik özellikleri açısından orijinal modelle aynı olacak. Yani Caviar'ın yaptığı çalışma, sadece görünüşten ibaret. Böyle özel bir ürüne sahip olmak isteyen tüketicilerin, 11 inç tablet için 12.200 dolar, 13 inç tablet için 12.630 dolardan başlayan ödeme yapmaları gerekecek.