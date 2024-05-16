Samsung, Apple'ın tepki çeken iPad Pro reklamını trolleyen bir video paylaştı. Şirket, videoda "Yaratıcılık ezilemez." ifadelerini kullandı.

Apple, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği bir etkinlikle M4 çipli ve OLED ekranlı yeni iPad Pro’yu tanıtmıştı. Bu tanıtımın ardından da cihaza özel bir reklam yayımlandı. Ancak reklam, dünya çapında büyük tepki çekti. Reklamda, plak çalarlardan piyanoya oyunlardan heykellere kadar birçok ürünün pres makinesiyle ezildiğini görmüştük. Şirket, burada hem iPad’in inceliğini hem de her şeyi yapabilmesine dikkat çekiyordu.

Ancak insanlar, bu tarz kültürel olarak önemli ürünlerin parçalanması ve “yaratıcılığın hiçe sayılması” gibi nedenlerden dolayı reklama tepki yağdırdı. Apple da gelen tepkilerin ardından reklam için özür dilemek zorunda kaldı ve televizyonlarda yayımlama kararından vazgeçtiğini ifade etti. Samsung ise bu fırsatı kaçırmayarak rakibini trolledi.

Samsung, Apple’ın reklamını bu videoyla trolledi:

Samsung ve Apple’ın en büyük rakipler olduğunu biliyoruz. Durum böyle olunca iki şirket arasında tatlı bir rekabet oluşuyor. İki şirket de fırsat buldukça göndermeli reklamlar yapabiliyorlar. Samsung’un yeni reklamı da bunlardan biri. Güney Koreli teknoloji devi, yeni reklamında Apple’ın iPad Pro videosunu tiye alıyor.

ABD’deki Samsung Mobile tarafından paylaşılan reklamda, bir kişi parçalanan ürünlerin yanına gidiyor. Devamında ise ezilmiş bir gitarı eline alıyor ve şarkı çalmaya başlıyor. Şarkıya bakmak için ise Samsung Tab S9’un ekranını kullanıyor. Videonun sonunda ise Apple’a göndermeli bir şekilde “Yaratıcılık ezilemez.”yazısı çıkıyor. Şirket, paylaşımın açıklamasında ise “Biz asla yaratıcılığı ezmeyiz.” ifadelerini kullanmış.

Tabii videonunda sonunda yapay zekâ özelliklerini içeren “Galaxy AI”ın çıktığını da eklemek gerekiyor. Yaratıcılığı ezmeyiz deyip bu konuda çok eleştirilen yapay zekâyı koymak biraz tuhaf. Ayrıca yorum atan bazı kullanıcılar Apple’ın reklamını alıp böyle bu tarz bir video yapmanın pek de yaratıcı olmadığını belirtmiş. Tüm bunlara rağmen şirketin, eğlenceli bir şekilde Apple’ı hedef aldığını söylemek mümkün.

Apple’ın tepki çeken reklamına aşağıdan ulaşabilirsiniz: