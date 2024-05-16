Bir zamanlar Türkiye'nin teknoloji perakende sektöründe bir dev olan Bimeks, ne yazık ki artık aramızda değil. Peki Bimeks’in başarılı yolculuğunun son bulmasının perde arkasında neler var?

1989 yılında kurulan ve kısa sürede sektörün öncülerinden biri haline gelen Bimeks, ticari faaliyetine küçük bir dükkânda başlamıştı.

Daha sonra yaptığı başarılı hamleler ile sektöründe Türkiye'nin öncü isimlerden biri olmayı başarmış ve hızla yükselmişti.

Öyle ki, rakiplerini teker teker satın alarak ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu herkese göstermiş, 2013 yılında bir İngiliz markası olan Electro World’ü ve Darty’i satın almıştı.

Fakat bu yükseliş bir yerde durdu ve Bimeks’in sıkıntılı süreci ne yazık ki başladı…

Bimeks, Türkiye'nin önde gelen teknoloji perakendecilerinden biri olarak bilinirken, o dönem son yıllarda yaşadığı finansal zorluklarla gündeme gelmeye başlamıştı.

Bu süreçteki ilk adımın 2016 yılında üç yabancı alacak sigortası şirketinin Türkiye'deki operasyonlarını kısıtlamaya başlamasıyla atıldığı biliniyor.

Dolayısıyla Bimeks’in tedarikçilerine sağlanan kredi limitlerinin kesintiye uğraması, Bimeks'in ürün temin etme konusunda sıkıntılar yaşamaya başladı.

2016 yılında Türkiye'de yaşanan politik ve ekonomik belirsizlikler de şirketi kötü etkiledi.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, Bimeks'in finansal durumunu daha da kötüleşti.

Çünkü bu dönemde, ülkemizde ekonomik ve politik belirsizlik olması kredi derecelendirme kuruluşlarının görüşlerini etkiledi ve bu durum uluslararası piyasalarda Türk şirketlerine olan güveni azalttı.

2016 yılında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan Bimeks için bu, beklenen bir sendikasyon anlaşmasının iptali anlamına geliyordu.

Çeşitli sıkıntıların içinde boğulmaya başlayan Bimeks borçlarını ödeyememeye başladı.

Bimeks, borçlarını yapılandırmaya çalışsa da bu çabalar yeterli gelmedi. Bazı bankalarla yapılandırma anlaşmaları yapılsa da şirket yapılandırılmış borcu bile ödeyemeyecek durumdaydı.

Kredi başvuruları da cevapsız kalan Bimeks, son çareyi ortak arayışında buldu. Ancak bu çabaları da istenilen sonucu vermedi.

2018’den sonra işler daha da kötüye gitmeye başladı.

50’den fazla şehirde 200’ü aşkın mağazası olan Bimeks, yavaş yavaş mağazalarını kapatmaya ve çalışanlarını işten çıkartmaya başladı.

Hatta bu süreçte Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan ilk teknoloji perakende şirketi olarak anılan Bimeks, 2019 yılında Borsa İstanbul’dan çıkartıldı ve birçok yatırımcı bu sebeple zarara uğradı.

2021 yılında gelindiğindeyse şirketin iflasına karar verildi ve Bimeks’in 32 yıllık macerası böylelikle son buldu.

Şirketlerle ilgili diğer içeriklerimiz: