Twitter'da her kullanıcı artık bir gün içinde sadece belirli sayıda Tweet görüntüleyebiliyor. Peki, bunun "asıl" nedeni ne?

Elon Musk’ın Eylül 2022’de satın aldığı Twitter, geçtiğimiz günlerde hayretler içerisinde bırakan yeni bir karara daha imza atılmıştı. Twitter’daki tüm kullanıcılara günlük Tweet görüntüleme sınırı getirilmişti.

Musk, söz konusu kararın çok yüksek hacimlere ulaşan veri kazıma ve sistem manipülasyonlarına karşı alındığını belirtirken yerel medyada bir iddia daha ortaya atıldı. Bloomberg’ün kaynak alındığı bu iddiada Musk’ın Google’a bulut hizmeti için ücret ödemediği, son yaşanan kısıtlamaların da bunun bir sonucu olduğu ifade edildi.

Twitter ve Google arasındaki iddia:

Söz konusu iddialara göre Elon Musk, Twitter’ın faydalandığı Google'ın bulut hizmeti için ücret ödememeye başladı. Google da bu karar sonucunda Twitter’a yönelik kısıtlama kararı aldı. Bu kısıtlama kararı sonucunda Twitter ekibi, çareyi kısıtlamanın etkilerini kullanıcılara yansıtmakta buldu.

İddialarda başka bir detaya yer verilmedi.

Ancak işin aslı bu değil:

Bloomberg’ün kaynak alınan haberine baktığımızda Elon Musk’ın Google’a ücret ödemeyi reddettiği bilgisine ulaşabiliyoruz. Ancak Google’ın ücret ödenmemesi durumuna karşı Twitter’a yönelik herhangi bir kısıtlama yapıldığı bilgisi yer almıyor. Olay, biraz daha farklı.

21 Haziran tarihli haberde Twitter’ın yeni CEO’su Linda Yaccarino sayesinde faturaları yeniden ödemeye başladığı bildiriliyor. Aslında haberin özü de bu. Fakat kısıtlama bilgisi, ödeme yapılmaması durumunun devam etmesi halinde şu şekilde bahsediliyor:

“Google'ın, bulut bilgi işlem platformunun bazı yönlerini kısıtlamak da dahil olmak üzere, ödeme yapması için Twitter'a baskı yapabileceği bazı kozları vardı.”

Yani Bloomberg, Twitter’ın ödeme yapmaması halinde Google’ın kısıtlamalarıyla karşılaşabileceğini bildiriyor. Ancak Twitter, yeni CEO'su ile ödemeleri devam ettirerek bu durumu ortadan kaldırmıştı.

Yerel medyada olayın yanlış anlaşılması, yukarıdaki cümlenin yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor.

Aktarılan bilgilere göre yeni CEO’nun kararı sonrasında iki şirketin ilişkileri normale dönmeye başladı.

Twitter, Google’a ne kadar ücret ödüyordu?

Bloomberg’ün iki kaynaktan elde ettiği tahminlere göre Twitter, Google’ın bulut hizmetine her yıl 200 ile 300 milyon dolar aralığında ücret ödüyor. Twitter, bulut hizmetini en çok veri analizi ve makine öğrenimi için kullanılıyor.

Twitter - Google ilişkisinde son durum ne?

Habere göre yeni CEO’nun ödeme yapma kararı, iki şirket arasındaki ilişkileri normale döndürdü. Bunun da ötesinde CEO Yaccarino ve Google Bulut CEO’su Thomas Kurian, reklam ve Google’ın Twitter API’ından faydalanması gibi ekstra iş ortaklığı için de görüşmelere başladı.

Peki Tweet görüntüleme sınırının "gerçek" nedeni ne?

Bu konuda tek bilgi kaynağımız şu an için Elon Musk olmaya devam ediyor. Yani kısıtlama, "aşırı veri kazımı ve sistem manipülasyonunun önüne geçmek için" getirildi. Peki, bu sözler bize ne anlatıyor? Bu noktada en büyük fikir birliği şu konu üzerinde:

Twitter, özellikle ChatGPT gibi yapay zekâ araçlarının geliştirilmesi için bedava yapay zekâ eğitim platformuna dönüşmüştü. Haliyle tüm yapay zekâ araçlarının otomatik olarak saniyede binlerce kez Twitter'dan faydalanması, sunuculara da büyük bir yük bindiriyordu.

Halihazırda ChatGPT'yi beğenmediğini defalarca dile getiren Musk ve Twitter da buna karşı bir önlem almaya karar verdi. Twitter kullanıcılarına Tweet görüntüleme sınırı getirdi. Bu sınırlama normal kullanıcıları üzecek olsa da yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi için kullanılan sistemleri binlerce kat daha fazla üzüyor.

Bu sistemler her gün yüz binlerce Tweet'i Twitter'dan alıp analiz ediyor, kendisini bu Tweet'ler ile eğitiyor ve hatta paylaşımlar bile yapıyor.