Rolls-Royce, ilk elektrikli otomobili Spectre'yi Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. 29 milyon TL'ye satılacağı öğrenilen otomobil, eşsiz bir deneyim sunacak.

Dünyanın en lüks otomobillerini üreten Rolls-Royce, geçtiğimiz gün İstanbul'da bir etkinlik düzenledi. Şirket, bu etkinlik kapsamında ilk elektrikli otomobili Spectre'yi Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. Rolls-Royce Spectre, çok yakında Türkiye yollarında olmaya başlayacak.

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, konuyla ilgili açıklamasında "Bugün, Spectre’ı resmî olarak kendi ülkemizde karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de varlığını sürdüreceği beklentisi, ilk duyurulduğu andan itibaren giderek artıyordu." ifadesine yer verdi.

29 milyon TL civarında satın alınabilecek

Edinilen bilgilere göre Rolls-Royce Spectre, Türkiye'de 29 milyon TL civarında satın alınabilecek. Bir dipnot olarak; aracın Avrupa fiyatının 375 bin euro olduğunu söyleyelim. Peki Rolls-Royce Spectre, hangi özelliklere sahip?

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Rolls-Royce Spectre'de 577 beygir gücü ve 900 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. 418 kilometre civarında menzil değerine sahip olan otomobil, 0,25 sürtünme katsayısı değerine sahip. Kabininde de lüksün derinliklerini yaşatan otomobil, ön paneli boydan boya kaplayan bir dizi ekrana sahip.

Rolls-Royce Spectre ile ilgili daha detaylı bilgi için: