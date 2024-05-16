Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre yurt dışından getirilen 2. telefonu ülkeye sokmak gümrük vergisi ödense bile mümkün olmayacak.

Bugün yurt dışından telefon getirmeyi düşünenleri çok yakından ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı. İlk olarak Sabah Gazetesi tarafından ortaya atılan iddiaya göre yolcuların yanında getirdiği ikinci telefonlara uygulanan kararlarda değişiklik yapılabilir.

Şu an için hakkında resmî bir bilgi bulunmayan yeni düzenlemede, yurt dışından getirilen ikinci telefonun ülkeye sokulamayacağı öne sürülüyor. Bunun gümrük vergisi ödense bile geçerli olacağı da ekleniyor.

Telefonlar, 3 ay kadar gümrükte bekletilebilecek

Ayrıca gümrükte el konulan cihazların ne olacağı konusunda da bilgiler var. İddiaya göre bu durumdaki telefonların 3 aya kadar süre ile gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek. Yolcular, tekrar yurt dışına çıktığında el konulan telefonu tekrar alabilecek.

Bunun şu an için tamamen bir iddia olduğunun tekrar altını çizelim. Henüz resmî bir karar bulunmuyor.

Normalde sistem nasıldı?

Mevcut sistemde yurt dışından gelen kullanıcılar, 3 takvim yılında 1 adet ile sınırlı olmak üzere vergiden muaf telefon getirebiliyorlardı. Ancak 2. telefonu sokmak istediklerinde gümrük vergisi ödemek zorundaydılar. Yeni sistem doğruysa bu vergi ödense bile cihaz sokulamayacak.