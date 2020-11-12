Xbox Series X'in Viral 'Duman' Videosu İçin Açıklama

Xbox Series X'in ilk gününde viral hale gelen bir video, Microsoft'un harekete geçip açıklama yapmasına yol açtı. Viral hale gelen videoya göre Xbox Series X çok ısınıyor ve hatta dumanlar çıkarıyordu. Ancak bu görüntü, gerçek değildi. Konsol sahipleri, Xbox Series X'in içine elektronik sigara dumanı üflemişlerdi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X, oyunculara ulaşmaya başladı. Konsolun ön siparişini veren bazı oyunseverler, şu an bile yeni konsollarını kullanabiliyorlar. Ancak bazı oyuncular, şaka maksatlı olarak bir videoyu viral hale getirdi. Ancak bu video haddini o kadar aştı ki olaya dahil olmak zorunda kalan Microsoft, konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

Dün bir video, sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Söz konusu videoda bir Xbox Series X, buram buram duman çıkıyordu. İddialar, konsolun çok ısınıp, bu hale geldiğini gösteriyordu. Ancak olayın aslı hiç de böyle değildi. Bazı oyuncular, konsollarının alt kısmına elektronik sigara buharı üfleyerek, buharın önce konsol içine girip, ardından da Xbox Series X'in üst kısmındaki fan aracılığıyla dışarı çıkmasını sağlamışlardı. Viral video, Microsoft'u harekete geçirmek zorunda bıraktı.

İşte dumanlara boğulmuş bir Xbox Series X

Xbox Series X, oldukça güçlü bir konsol, haliyle bu konsolun ısınmasını bekleyebiliriz. Ancak aşırı derecede ısınmanın sonucunun böyle bir şey olamayacağını da herkes bilir. Üstelik bazı Xbox Series X kullanıcıları, söz konusu videonun viral olmasından sonra harekete geçip, bu görüntünün nasıl sağlandığını da zaten gösterdiler. Yani isterseniz sizler de yeni konsolunuzdan, böyle dumanlar çıkarabilirsiniz.

Microsoft, viral hale gelen olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamalara "Böyle bir şeyi söylediğimize inanamıyoruz ancak..." şeklinde başlıyor. Bu bile aslında yapılan şeyin konsol için ne kadar zararlı olduğunun bir göstergesi. Şirket, bu çıkışın devamında da Xbox Series X'in için elektronik sigara buharı üflenmemesi gerektiğini söylüyor.

Bu arada, elektronik sigara buharında yoğun derecede su bulunuyor ve bu buhar, ayrıca yağlı bir yapıya sahip. Hatta bununla ilgili bazı testler yapılmış, elektronik sigaranın yağlı yapısının akciğerleri nasıl etkileyebileceği araştırılmıştı. İşte böylesi sıkıntılı bir maddenin konsol içine üflenmesi, çalışır durumdaki Xbox Series X'e çok büyük zararlar verebilir. Microsoft da bunun farkında olduğu için sözlerine başlarken, olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını ima etmişti.

Xbox Series X'in viral hale gelen videosu şöyle görünüyor

Başka bir Xbox Series X sahibi ise viral içeriğin nasıl yapıldığını anlattı