Steam'in Bir Sonraki Oyun Festivali Haziran'da Gerçekleşecek

Steam'in dönemsel olarak gerçekleştirdiği oyun festivali etkinliklerinin bir sonraki tarihi belli oldu. Festival, Haziran ayında bir kez daha oyunseverlerin karşısında olacak.

Son yıllarda oyun pazarındaki rekabet her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Firmalar da oyuncuları çekmek ve müşterilerini platformlarında tutmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Steam de oyunseverler için oyun festivalleri düzenliyor.

Platformun bir sonraki oyun festivali etkinliğinin tarihi belli oldu. İnternette yer alan söylentilere göre bir sonraki Steam Oyun Festivali, 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oyuncular bu dönemde bir kez daha çeşitli indirimlerden faydalanabilecek.

Demolar ve etkinlikler geri dönecek

Daha önceki oyun festivallerine baktığımızda yazın yapılacak olan etkinlikte de neler beklememiz gerektiğine dair fikir edinebiliyoruz. 16-22 Haziran arasında pek çok oyunun demosunu oynayabilecek, canlı yayınlarını ve geliştirici sohbetlerini izleyebileceğiz.

Bu ayın başlarında da Steam Oyun Festivali etkinliği gerçekleştirilmişti. O etkinlikte de 500'ün üzerinde oyunun demosuna erişim sağlanmıştı. Etkinlik süresince bu demoları oynamak mümkün olmuştu.

Ayrıca pek çok oyun yapımcısı da bu etkinlikte oyunculara yönelik yayınlar yapmıştı. Geliştiriciler ile sohbet etkinliklerinde oyuncular ve geliştirici adayları yanıtını merak ettikleri sorulara cevaplar buldu. Pek çok yayında da oyunların oynanışı canlı şekilde görülebildi.

Steam formatı değiştirmeyecek

Etkinliğini formatının daha önceki Steam oyun festivallerinden daha farklı olması beklenmiyor. Özellikle yaz ve kış indirimleri, yılbaşı indirimi gibi etkinliklerle oyunseverlerin gönlünü kazanan Steam, oyun festivalleri ile de aradaki boşlukları değerlendiriyor.

Bakalım Steam yeni festivalde hangi oyunlarda indirim yapacak ve oyunculara nasıl sürprizler hazırlayacak. Sizin bir sonraki etkinlikte "Şöyle güzel bir indirim gelse de alıp oynasak keşke" dediğiniz oyunlar hangileri?