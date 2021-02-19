Steam, İsmini Çok Olumlu Yapan Geliştiriciyi Banladı

Steam'deki geliştirici ve yayıncı ismini "Very Positive" şeklinde ayarlayarak gündeme gelen bağımsız geliştirici, Steam'den banlandı. Manipülasyonla suçlanan geliştirici kendine yöneltilen suçlamaları reddetmezken, Steam'le görüşmeye devam ettiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Steam'de yer alan "Emoji Evolution" isimli bir oyunun geliştiricisinden bahsetmiştik. Uyanık geliştirici, Steam'deki listeleme sayfasında "Very Positive" (Çok Olumlu) ismini kullanarak, dikkatsiz oyuncuların bu oyunun çok beğeniliyormuş gibi görünmesini sağlamayı amaçlamış, amacına da ulaşılmıştı. Ancak Valve, olayın ortaya çıkmasından sonra harekete geçti.

Steam, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak söz konusu geliştiricinin hesabını kapattı. Hal böyle olunca da söz konusu oyun, Steam'den kaldırıldı. Oyunun listeleme sayfasına ulaştığımızda, ana sayfaya yönlendirme yapıldığını görüyoruz. Yani Steam, bu hamleyle geliştiricinin oyununu ön plana çıkarmasını engellemiş oldu. Oyunun geliştiricisi, kendisine ulaşan Vice editörlerine bazı açıklamalarda bulundu.

"Sorun olacağını düşünmedim"

Geliştirici, Steam'de yer alan ve oyuncuların fikrini bildiren bölüm ile oyunu geliştiren ve yayınlayan şirketin isminin, aynı renk tonuna sahip olduğunu belirtiyor. İsim yazarken de herhangi bir kısıtlama olmadığını fark eden geliştirici, bu durumu lehine çevirebileceğini düşünüp, böyle bir şey yaptığını ifade ediyor. Ancak bağımsız geliştirici, geliştirici ve yayıncı ismini "Very Positive" yaparken, başının Steam'le belaya gireceğini ve hesabının kapatılacağını hiç düşünmemiş.

Steam'in kendisini manipülasyon yapmakla suçladığını ifade eden bağımsız geliştirici, suçlamaları tümüyle reddediyor. Konuyla ilgili olarak Steam'le iletişim halinde olduğunu belirten geliştirici, herhangi bir kısıtlama olmadığı takdirde bu ismin herkes tarafından kullanılabileceğini, haliyle de Emoji Evolution'ın hikayesinin burada sona ermemiş olabileceğini söylüyor. Ancak bu durum, uzak bir hayal gibi görünüyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa, sizlere aktarmaya devam edeceğiz.