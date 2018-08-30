Roket Takımı'nın Bütün Havaya Uçuşlarını Derlendi

Roket Takımı, Ash ve arkadaşlarının en büyük belası olmuştur. Onyx ve Meowth ikilisiyle ve Jessie - James işbirliği ile her bölümde Ash'i alt etmek için türlü planlar yapan, bazen bu planlarında başarıya çok yaklaşsa da çoğunlukla daha kimse haberdar dahi olmadan bir şekilde havaya uçan Roket Takımı'nı kim unutabilir ki?
Roket Takımı'nın ekrana çıkış diyaloğunu hatırladınız mı?
- Jessie: Belaya hazır olun!
- James: Hem de çifte belaya!
- Jessie: Dünyayı yok olmaktan kurtarmak için!
- James: Tüm insanlığı ulusumuzla birleştirmek için!
- Jessie: Gerçeğin ve sevginin kötülüklerini açığa vurmak için!
- James: Amacımız yıldızlara ulaşıncaya kadar!
- Jessie: Jessie!
- James: James!
- Jessie: Roket takımı her zaman ışık hızıyla hareket eder!
- James: Ya teslim olun, ya da savaşmaya hazır olun!
- Meowth: Miyav! Bu çok doğru!
Preston Ward Condra isimli YouTube kullanıcısı, hiç üşenmemiş ve toplamda 71 videoluk bir video listesi hazırlamış. Roket Takımı'nın başarısız olduğu anları derleyen kullanıcının videolarına bakarsak, Pokemon tarihi boyunca Roket Takımı'nın 850'den fazla kez havaya uçtuğunu söyleyebiliriz.
İLGİLİ HABER
Pokemon GO Artık Rootlu Telefonlarda Oynanamayacak!
Siz de bu 71 videoluk listeye göz atmak isterseniz ilk video hemen aşağıda: