Roket Takımı'nın Bütün Havaya Uçuşlarını Derlendi

Her bölümde büyük kötülük planları ve hedefleriyle harekete geçen ve her seferinde hava uçarak başarısızlığını ilan eden Roket Takımı'yla ilgili efsane bir çalışma derlendi.

Roket Takımı, Ash ve arkadaşlarının en büyük belası olmuştur. Onyx ve Meowth ikilisiyle ve Jessie - James işbirliği ile her bölümde Ash'i alt etmek için türlü planlar yapan, bazen bu planlarında başarıya çok yaklaşsa da çoğunlukla daha kimse haberdar dahi olmadan bir şekilde havaya uçan Roket Takımı'nı kim unutabilir ki?

Roket Takımı'nın ekrana çıkış diyaloğunu hatırladınız mı?

Jessie: Belaya hazır olun!

Belaya hazır olun! James: Hem de çifte belaya!

Hem de çifte belaya! Jessie: Dünyayı yok olmaktan kurtarmak için!

Dünyayı yok olmaktan kurtarmak için! James: Tüm insanlığı ulusumuzla birleştirmek için!

Tüm insanlığı ulusumuzla birleştirmek için! Jessie: Gerçeğin ve sevginin kötülüklerini açığa vurmak için!

Gerçeğin ve sevginin kötülüklerini açığa vurmak için! James: Amacımız yıldızlara ulaşıncaya kadar!

Amacımız yıldızlara ulaşıncaya kadar! Jessie: Jessie!

Jessie! James: James!

James! Jessie: Roket takımı her zaman ışık hızıyla hareket eder!

Roket takımı her zaman ışık hızıyla hareket eder! James: Ya teslim olun, ya da savaşmaya hazır olun!

Ya teslim olun, ya da savaşmaya hazır olun! Meowth: Miyav! Bu çok doğru!

Preston Ward Condra isimli YouTube kullanıcısı, hiç üşenmemiş ve toplamda 71 videoluk bir video listesi hazırlamış. Roket Takımı'nın başarısız olduğu anları derleyen kullanıcının videolarına bakarsak, Pokemon tarihi boyunca Roket Takımı'nın 850'den fazla kez havaya uçtuğunu söyleyebiliriz.

Siz de bu 71 videoluk listeye göz atmak isterseniz ilk video hemen aşağıda: