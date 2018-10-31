Astronomi Meraklısı Çocuklar, Mars'ı Türkiye'de Keşfedecek

İzmir'de gerçekleşecek 'Nesil Mars' isimli projeyle astronomiye ve bilime meraklı çocuklar, Mars'ı tanıma fırsatı yakalayacaklar.

Dünyanın birçok farklı bölgesinden gelen çocuk, Türkiye'de uzay keşfine çıkıyor. Uzay kampı Türkiye isimli program, 2024 yılı içerisinde insanlı araçlarla keşfedilmesi planlanan Mars'ı 'Nesil Mars' adlı bir programla tanıtmayı hedefliyor.

Bu programla birlike gezegenin coğrafyası ve üzerinde yaşanılabilecek zorluklar çocuklara aktarılacak. Yine kampa katılan çocuklar, habitat, araştırma ve ikmal ünitesi, hidroponik ve laboratuvar ünitesi gibi etkileşimli modüller ile Mars'taki yaşamın bir nevi simülasyonunu deneyimleyecek.

Uzay Kampı Türkiye'nin kurulduğu Ege Serbest Bölge AŞ'nin yürütme kurulu başkanı Faruk Güler'in yaptığı açıklamara göre bu kamp 2000 yılından beri hizmetlerini sürdürüyor. ABD ve Kanada dışında dünyadaki tek uzay kampının Türkiye'de olduğuna dikkati çeken Güler, 18 yılda 60 ülkeden 230 bin uzay meraklısının kampta eğitim programına katıldığını da sözlerine ekledi.