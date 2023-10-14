California merkezli teknoloji devi Apple, birinci nesil Watch'unu "vintage" listesine aldı.

Apple, saat konusunda dünya çapında en çok satılan saat markası olan Rolex'i sollamayı başarmıştı. Bu başarısını ise giyilebilir teknolojik ürünlerden en popüler olan Watch'una borçlu. Sadece akıllı saat anlamında değil, kol saati olarak Rolex'in önüne geçmeyi başardı.

Biliyorsunuz ki Apple, bir ürününü satışa çıkardıktan beş yıl sonra "vintage" listesine alıyor. Çünkü parça bulunabilirliği ve servis desteği, kullanıcıların beklentileri karşılamıyor. Şimdi ise bu listeye firmanın birinci nesil Watch modeli dahil oldu.

İlk tanıtıldığı zaman büyük ses getiren birinci nesil Apple Watch, en popüler akıllı saatlerden biriydi.

38 ve 42 mm'lik kasa ölçüleriyle gelen birinci nesil Apple Watch, dönemine göre sunduğu özelliklerden dolayı kullanıcılardan tam not almıştı. Force Touch özellikli OLED retina ekranı ile keyifli bir kullanıcı deneyimi sunuyordu. Su sıçramalarına dayanıklı kasası sayesinde yağmur yağarken bile kullanılabilen birinci nesil Apple Watch, aktivite odaklı uygulamaları sayesinde spor yaparken kaç kalori yaktığımızı, kaç adım attığımızı ve kalp atış hızımızı görüntüleyebiliyordu. Aktivite takibi sayesinde gün içinde hareket sürecimizi takip edebiliyorduk.

Normal şartlarda Apple, tanıtıldıktan beş yıl sonra ürününü "vintage" listesine alıyor. Ancak ürün beğenildiği ve satış rekorları kırdığı takdirde, ürünün popülaritesine göre bu süreyi yedi yıla kadar çıkarabiliyor. Bu hafta yedi yılı tamamlayan birinci nesil Apple Watch, Apple'ın hurda ürünler listesine eklendi.

Apple Watch 1 ve 2.nesil en son watchOS 6 güncellemesini aldılar. Bu akıllı saatler hurda listesinde yer aldıktan sonra 2 sene boyunca güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Ancak 2 yılın sonunda popülaritesini yitirdikleri için artık hiçbir güncelleme alamayacaklar.