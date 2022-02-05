Sosyal medya platformlarında yer alan psikolojik şiddet ve 'intikam pornosu' paylaşımlarına yönelik yeni kararlar alındı. Yeni düzenleme ile birlikte bu tarz paylaşımları platformdan kaldırmayan sosyal medya şirketlerine para cezası uygulanabilecek.

Sosyal medya platformlarında zaman zaman karşımıza çıkan ve kişilerin izni olmadan onlara zarar vermek için paylaşılan cinsel içerikli paylaşımları kapsayan ‘intikam pornosu’ ve diğer zararlı içeriklere karşı yeni düzenlemeler yapıldı. Birleşik Krallık’ın Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries tarafından açıklanan yeni önlemler uyarınca, sosyal medya şirketlerinin bu tarz içerikleri sitelerinden kaldırmaları için acilen harekete geçmeleri talep edildi.

Ancak Birleşik Krallık İşçi Partisi, bu hareketi oldukça “zayıf” ve yetersiz olarak nitelendirdi. İşçi Partisi'nden Lucy Powell, Dorries’i Facebook, Twitter ve Google gibi şirketlerin üst düzey yöneticilerini çevrimiçi ortamlardaki güvenliği sağlamaya yönelik sistematik ve tekrar eder bir şekilde meydana gelen bu olaylardan cezai olarak sorumlu kılmak için yasaları daha da sertleştirmeye davet etti.

Yeni yasa, kişilere psikolojik olarak zarar vermek amacıyla yapılan paylaşımlara odaklanacak

Yeni düzenlemelere göre habersiz bir şekilde bir kişiye ait sosyal medyada yayımlanmış pornografik içerikler ve nefret söylemleri gibi zararlı içerikler, bu platformlardan kaldırılacak. Öte yandan kendi çıplak görüntülerini bir kişiye veya bir platforma kendi isteğiyle yükleyen kişiler, yeni düzenlemelere takılmayacak. Bunun yerine yasa, bir kişiye psikolojik olarak zarar verme niyetiyle yapılan paylaşım ve mesajlara odaklanacak şekilde baştan yazılacak.

Yeni yasaya göre düzenleyici Ofcom, zararlı materyalleri platformdan kaldırmayan sosyal medya şirketlerine küresel cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası uygulayabilecek, hatta bu şirketlerin İngiltere'de faaliyet göstermelerini bile yasaklayabilecek. Bunlara ek olarak yeni önlemler; sitelerin içeriği tespit etmek ve kaldırmak, yasa dışı arama terimlerini yasaklamak ve engellenen kullanıcıların yeni adlar altında yeniden platforma kaydolmasını önlemek için otomatik veya insan içerik denetimi kullanmasını gerektirecek.

Sitelerin şimdilik sadece terörizm ve çocuk cinsel istismarı durumlarında önlem alması gerekiyor; ancak şikayette bulunulması halinde intikam pornosu, nefret suçu, dolandırıcılık, yasa dışı uyuşturucu veya silah satışı, intiharı teşvik veya kolaylaştırma, insan kaçakçılığı ve cinsel istismar içeren paylaşımlar hakkında da işlem yapılabilecek.

Yeni karar 'yetersiz' olarak değerlendirildi

Konuya dair Dorries, "Bugünün değişiklikleri, interneti insanların hayatlarını mahvetmek için bir silah olarak kullanan ve bunu daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yapanlara karşı yasanın tüm ağırlığını getirebileceğimiz anlamına geliyor." şeklinde konuşurken, Powell ise alınan bu önlemlerin yetersiz olduğunu kaydetti.

Yeni ‘Çevrimiçi Güvenlik Yasası’nın, çevrimiçi dünyada nefret, suç ve çocuk istismarının ortadan kaldırılmasını sağlamak için çok zayıf olduğunu belirten Powell, “Ofcom'un, çevrimiçi zararları ısrarla karşılayamamaktan üst düzey patronları cezai olarak sorumlu kılmak da dahil olmak üzere, kemerindeki tüm araçlara erişimi olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.