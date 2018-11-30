Birleşmiş Milletler’in 2011 yılında bir öneri olarak sunduğu Teknoloji Bankası’nın kurulmasıyla ilgili resmi görüşmeler TBMM’de yapıldı. Yapılan kanun teklifi, görüşmeler sonucunda yasalaştı. Gelin Teknoloji Bankası’nın nereye kurulacağına, hangi ayrıcalıklara sahip olup, görevinin neler olacağına yakından bakalım.

Teknolojik yatırımların gelişmesi, girişimlerin artması ve küresel rekabete dayanabilecek markaların üretilmesi için yatırımcılık büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl, Birleşmiş Milletler’in önceki yıllarda yaptığı önerisiyle gündeme gelen Teknoloji Bankası, Türkiye’nin teknolojik bir yatırımcılık merkezi haline gelmesini kolaylaştırabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin BM önerisini masaya yatırdığı resmi görüşmelerde “. Türkiye Cumhuriyeti ile En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” başlığı kesinlik kazandı. Türkiye Teknoloji Bankası yasal olarak meclisten onay almış oldu

47 ülkede yaşayan 880 milyon insanı ilgilendiren Teknoloji Bankası nereye kurulacak?

TUBİTAK’ın Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü kampüsü İstanbul Gebze’de yer alıyor. Bundan 9 ay önce teklife ilişkin resmi temasların başladığı dönemde, bu kampüsün de adı geçiyordu. Yasalaşan teklifle birlikte Teknoloji Bankası’nın Gebze’ye kurulması hususunda mutabakat sağlandı.

Teknoloji Bankası için TUBİTAK’ın herhangi bir yatırımı bulunmayacak, yatırımları doğrudan Türkiye yapacak.

Teknoloji Bankası hangi haklara sahip olacak?

Daha önce ortaya çıkan detaylara göre bankanın yöneticisini Birleşmiş Milletler atayacak. Ayrıca bankada çalışan herkes doğrudan Birleşmiş Milletler personeli olacak.

Kuruluşun bağımsız olarak anlaşma yapmaya, taşınmaz ve taşınabilir malları uygun şekilde elden çıkarıp, satın almaya hakkı olacak, bu işlemlerle ilgili her türlü yasal süreçlerden muaf tutulacak. Bankayaait olan mülkler, düzenlemekler, varlıklar, kısıtlamalar denetimden muaf durumda olacak.

Teknoloji Bankası’nın tüm varlıkları, geliri, malları, faaliyetleri her türlü vergiden de muaf olacak. Ayrıca sahip olduğu motorlu taşıtlar, yakıt alırken vergi ödenmeyecek.

Gelelim asıl önemli noktaya: Teknoloji Bankası ne işe yarayacak?

Daha önce bankanın toplamda 47 ülkelik bölgede yaşayan 880 milyon insanı ve bu insanların geleceğini etkilediğini söylemiştik. Bunun nedenine ve Türkiye’de kuralacak böyle bir bankanın olumlu etkilerine dair birkaç maddeyi şöyle sıralayabiliriz:

Birleşmiş Milletler üyesi olan her ülke, gönüllü olarak Teknoloji Bankası’na fon sağlayabilecek,

Türkiye, 2018’in ikinci çeyreğinde bankaya yıllık 2 milyon dolardan, 5 yılda 10 milyon dolar fon sağlama taahhütünde bulunmuştu,

Banka yönetimi dilediği taktirde Teknoloji Bankası’nı istenilen ülke ya da bölgeye taşıyabilecek, elindeki parayı başka ülke ya da BM kurumuna aktarabilecek.

Teknolojik açıdan geri kalan ülkelerin teknolojik girişimlere ev sahipliği yapması için kurulan bankanın Türkiye’de yer alması, yerli yatırımcılar ve girişimciler için de önemli bir avantaj olacak.

Teknoloji Bankası ile ilgili detaylar netleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.