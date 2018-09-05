Bitcoin, 5 Eylül (bugün) öğle saatlerinden itibaren kısa sürede yüzlerce dolar değer kaybetti. Piyasadaki diğer kripto paralarda da aynı eksende ve daha sert düşüşler gözlemleniyor. Yaşanan keskin düşüşün ardındaki neden henüz net olmasa da bazı önemli etmenlere değiniyoruz.

Yıl boyunca beklenmedik değer dalgalanmaları yaşayan kripto para piyasası, çok sayıda yatırımcının bulunduğu ülkelerdeki yaptırımlarla bir türlü toparlanamıyor. Bir süredir 7 bin doların üzerinde dalgalanan en değerli kripto para birimi Bitcoin, 5 Eylül Çarşamba (bugün) öğle saatlerinde ciddi adeta duvara çarpmış gibi düşüşe geçti.

Asya, Avrupa ve ABD pazarlarında sabak saatlerinde 7350 dolar civarında işlem gören Bitcoin, düşüş dalgası sonrasında 7 bin dolar seviyelerine geriledi:



Bitcoinin 5 Eylül saat 15.30 itibariyle son 24 saatlik ABD doları cinsinden değer grafiği

Bu gerilemenin ardından 7 bin dolar psikolojik barajının da altına düşen Bitcoin 6980 dolar civarına kadar düştü. Ethereum ise %10 değer kaybıyla 256 dolara kadar düştü.

Spekülasyonlar kripto para borsası ShapeShift'in yatırımcıları endişeye sürükleyen açıklamalar yapmasından kaynaklandığı yönünde gerçekleşiyor. Yaşanan düşüşlerin asıl nedeninin ne olduğu bilinmiyor.



En değerli 5 kripto para biriminin son 24 saatlik değer durumu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu tarafından geçtiğimiz haftalarda Bitcoinin resmi bir yatırım aracı olarak tanınması teklifleri reddedilmişti. Buna rağmen son günlerde yükselen kripto para, yatırımcısına kısa vadeli de olsa kazanç sağlamıştı.